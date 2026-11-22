حقق فريق راسينج سانتاندير فوزا مثيرا علي ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليومعلى ملعب إل ساردينيرو في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية راسينج سانتاندير كل من المهاجم المغربي المتألق ياسر زبيري هدفين في الدقيقتين السادسة والثامنة و سيرجيو كاناليس في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، بينما أحرز هدفي ريال سوسيداد كل من ميكيل أويارزابال في الدقيقة 45 وجونسالو جيديس في الدقيقة 60.

ورفع راسينج سانتاندير رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 22 نقطة في المركز الخامس.