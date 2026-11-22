فتح أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، ملف عودة إمام عاشور إلى التشكيل الأساسي للفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعب يتوقف على تقييم الجهاز الفني لمدى جاهزيته البدنية والفنية بعد فترة الغياب الأخيرة.

تقديم الإضافة المطلوبة في المباريات الكبرى

وقال عرابي، خلال ظهوره ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، إن إمام عاشور مطالب بمراجعة حساباته والعمل على استعادة مستواه، مشيراً إلى أنه أحد أهم العناصر في صفوف الأهلي، لكنه يحتاج إلى إثبات قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة في المباريات الكبرى.

الرؤية الفنية لتحديد مدى استعداد إمام عاشور

وأوضح أن قرار الدفع باللاعب خلال مواجهة بيراميدز يعود إلى المدير الفني حسين عموتة، الذي يمتلك الرؤية الفنية لتحديد مدى استعداد إمام عاشور لخوض مباراة بهذا الحجم، سواء من الناحية البدنية أو الفنية.

وأضاف أن اللاعب، حال عودته إلى التشكيل الأساسي، سيكون أمام فرصة مهمة لإثبات جدارته بالحفاظ على مكانه داخل الفريق، متوقعاً أن يبذل أقصى ما لديه من أجل استعادة ثقة الجهاز الفني والجماهير.

وفي المقابل، أشاد عرابي بالمستوى الذي قدمه عمر الساعي خلال المباريات الأخيرة، موضحاً أن عموتة منحه الفرصة في الفترة الماضية، ونجح اللاعب في تقديم أداء لافت جعله يدخل حسابات المنافسة على المشاركة الأساسية.

وأشار نجم الأهلي السابق، إلى أن طبيعة المواجهات الكبرى، وعلى رأسها لقاء بيراميدز، تتطلب معدلات مرتفعة من القوة البدنية والجاهزية، وهو ما يجعل تقييم حالة إمام عاشور أمراً حاسماً قبل الاستقرار على التشكيل.

مدى قدرة إمام عاشور على استعادة جاهزيته

واختتم عرابي، تصريحاته بالتأكيد على أن السؤال الأهم قبل القمة يتمثل في مدى قدرة إمام عاشور على استعادة جاهزيته البدنية بالشكل الذي يسمح له بخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، مشيراً إلى أن عموتة وحده يمتلك الإجابة النهائية بحكم متابعته اليومية لحالة اللاعبين.