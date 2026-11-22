أكد محمد خليل، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن برنامج «دولة التلاوة» يقدم نموذجًا مهمًا في اكتشاف المواهب المصرية ورعايتها، ويعكس حجم الطاقات والإمكانات التي يمتلكها الشباب المصري، والتي تحتاج إلى منصات حقيقية تمنحها فرصة الظهور والتطور، مشيرًا إلى أن نجاح البرنامج يؤكد أهمية الاستثمار في الموهوبين باعتباره أحد مسارات بناء الإنسان.

وأوضح خليل أن تجربة «دولة التلاوة» يجب ألا تظل محصورة في اكتشاف المواهب القرآنية، وإنما يمكن الاستفادة من فلسفتها في إطلاق برامج مماثلة بمختلف المجالات، سواء الفنية والثقافية والعلمية والرياضية، بما يضمن الوصول إلى المواهب في جميع المحافظات، وعدم اقتصار فرص الاكتشاف والرعاية على أصحاب الإمكانات المادية أو القادرين على الوصول إلى المؤسسات المتخصصة.

وطرح أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري مقترحًا بإطلاق منظومة وطنية موحدة لاكتشاف المواهب ورعايتها، تحت مظلة مشروع «دولة المواهب»، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات رقمية للموهوبين في مختلف المجالات، وإصدار «جواز موهبة» لكل موهوب يرصد قدراته وإنجازاته ومراحل تطوره، مع ربطه بالجهات والمؤسسات المعنية لتوفير التدريب والتأهيل والدعم اللازم، إلى جانب تفعيل دور المدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة في اكتشاف المواهب وترشيحها.

وأشار خليل إلى أن هذا المقترح يتسق مع توصيات منتدى مصر 2026 بشأن مشروع «دولة المواهب» لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية، وكذلك برنامج «مسار» لدعم المواهب الرياضية، مؤكدًا أهمية البناء على هذه التوجهات وتحويلها إلى برامج تنفيذية متكاملة، توفر للموهوبين الرعاية الصحية والنفسية والتدريبية، وتساعدهم على التوفيق بين تنمية مواهبهم واستكمال مسيرتهم التعليمية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في رعايتهم.

وشدد على أن مصر بحاجة إلى الانتقال من مرحلة اكتشاف الموهبة إلى بناء مسار متكامل لرعايتها وتمكينها، من خلال التنسيق بين الوزارات والمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية، وإطلاق مسابقات وطنية دورية لاكتشاف المتميزين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الموهبة المصرية لا ينقصها الإبداع بقدر ما تحتاج إلى الفرصة والاحتضان والاستمرارية، وأن الاستثمار في هذه الطاقات يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة وقدرتها على صناعة أجيال جديدة من المبدعين والمتميزين.