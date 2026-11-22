وجّه تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، انتقادات لفكرة الدفع بإمام عاشور في التشكيل الأساسي للأهلي خلال مواجهة بيراميدز، معتبراً أن عودة اللاعب مباشرة إلى التشكيل قد تكون على حساب زملائه الذين قدموا مستويات مميزة في المباريات الأخيرة.

المنافسة القوية بين لاعبي الفريق

وقال عبد الحميد، خلال ظهوره ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، إن إمام عاشور يمتلك قدرات فنية كبيرة، لكنه يرى أن مشاركته أساسياً في المباراة المرتقبة لن تكون الاختيار الأفضل من الناحية الفنية، في ظل المنافسة القوية بين لاعبي الفريق على حجز أماكنهم بالتشكيل.

وأطلق نجم الزمالك السابق تصريحاً لافتاً بشأن قيمة قميص الأهلي، قائلاً: «تيشيرت الأهلي تقيل وكبير، تيشيرت الأهلي قد 500 إمام عاشور»، في إشارة إلى أن اسم النادي وتاريخه يفرضان مسؤولية كبيرة على كل لاعب يرتدي قميصه.

وأضاف أن اعتماد المدير الفني حسين عموتة على إمام عاشور منذ بداية اللقاء، رغم تألق عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية، قد يمثل ظلماً فنياً واضحاً للعناصر التي اجتهدت وحصلت على فرصتها وأثبتت جدارتها داخل الملعب.

وأوضح عبد الحميد أنه لا يعارض عودة إمام عاشور إلى حسابات المشاركة، لكنه يفضل الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء والاستعانة به وفقاً لمجريات المباراة واحتياجات الفريق، بدلاً من منحه مكاناً أساسياً بصورة قد لا تتناسب مع مستويات بقية اللاعبين.

إمكانات إمام عاشور

وفي الوقت نفسه، أشاد بإمكانات إمام عاشور، مؤكداً أنه من اللاعبين القادرين على استعادة مستواهم سريعاً، سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني، وهو ما يجعله ورقة مهمة يمكن للجهاز الفني الاستفادة منها.

حسم القرار النهائي

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاختيار بين اللاعبين يجب أن يستند إلى الجاهزية الفنية والبدنية ومستوى الأداء، وليس إلى النجومية أو الأسماء، مشيراً إلى أن المدير الفني هو المسؤول عن حسم القرار النهائي بشأن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز.