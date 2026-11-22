أكدت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، دعمها لحل الدولتين باعتباره المسار المطروح لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددة على أهمية الدور المصري في جهود إنهاء النزاع، وحماية المدنيين، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة منذ سنوات.

وأعربت "مارين لوبان" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، عن تقديرها للدور الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الدول المجاورة، وفي مقدمتها مصر، تمتلك مفتاحًا مهمًا لحل هذا النزاع، في ظل تعقيداته السياسية والإنسانية المتراكمة.

وفيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، أوضحت أنها لا تؤيد الاعتراف الفوري بها في الوقت الراهن، منتقدة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار طبيعة الأوضاع السياسية القائمة.

وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب دراسة متأنية، في ظل سيطرة حركة حماس، التي وصفتها بأنها منظمة إرهابية، معتبرة أن الاعتراف في ظل الظروف الحالية قد يثير إشكاليات سياسية تتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية.

وحول موقفها من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، أكدت أنها تؤيد هذا الحل، لكنها ربطت إمكانية المضي فيه بضرورة إضعاف حركة حماس، مشيرة إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يؤدي بالضرورة إلى إضعاف الحركة.

وشددت على رغبتها في إضعاف حماس، معتبرة أن مستقبل التسوية السياسية يتطلب معالجة التعقيدات المرتبطة بالوضع الفلسطيني الحالي، بما يسمح بإقامة دولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي تعليقها على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من خسائر بشرية واسعة، أكدت أن الحروب تؤدي إلى مقتل المدنيين والأبرياء، مشددة على أنه لا يمكن دعم الحرب في ظل ما تسببه من معاناة إنسانية.

وأوضحت أن أكثر ما يؤثر فيها هو الأوضاع المأساوية للمدنيين، مؤكدة ضرورة التمييز بين السكان المدنيين وحركة حماس، التي وصفتها بأنها منظمة إرهابية ارتكبت أعمالًا بالغة الفظاعة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية المدنيين تظل أولوية أساسية، وأن الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب التعامل مع تعقيدات القضية الفلسطينية، مع مراعاة الدور المحوري للدول المجاورة، وفي مقدمتها مصر.