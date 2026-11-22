أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات الإيرانية على منشأةٍ صناعيةٍ مدنية في مملكة البحرين.
وجدد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة عُلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، التنديد بهذه الاعتداءات الإيرانية، التي تنتهك كلَّ القيَم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتُمثل تهديدًا خطرًا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شُعوبها، وتقويضًا لجهود السلام كافة.
وشدد على التضامن الكامل مع مملكة البحرين، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.