ما أصعب أن نعيش في زمن أصبح فيه الوصول إلى أي إنسان لا يحتاج سوى ضغطة زر، بينما أصبح الوصول إلى قلبه أمرًا بالغ الصعوبة! زمنٌ نمتلك فيه مئات الأصدقاء على شاشات هواتفنا، ونتبادل عبارات الصباح والمساء، ونتابع تفاصيل الحياة بالصور والتعليقات والإعجابات، لكننا نفتقد أحيانًا صديقًا واحدًا يطرق بابنا حين نغيب، أو يسأل عنا حين نصمت، أو يشعر بأن وراء ابتسامتنا حزنًا لم نُفصح عنه.

لقد منحتنا وسائل التواصل قدرة هائلة على اختصار المسافات، لكنها لم تضمن لنا دفء العلاقات. أصبحنا نعرف أخبار بعضنا من المنشورات، ونبارك لبعضنا عبر الشاشات، وربما نكتفي بإشارة إعجاب بدلًا من مكالمة تحمل شوقًا حقيقيًا، أو زيارة تقول دون كلمات: أنت ما زلت في القلب. وكأننا استبدلنا دفء اللقاء ببرودة الرسائل، واعتقدنا أن مجرد الظهور في قائمة الأصدقاء يعني أننا ما زلنا أصدقاء!

لكن الصداقة لم تكن يومًا عددًا من المتابعين، ولا كلمات منمقة نتبادلها، ولا صورًا تجمعنا في المناسبات. الصداقة الحقيقية هي أن تجد من يفتقدك دون مناسبة، ويسأل عنك دون مصلحة، ويفرح لفرحك دون أن يقارن نفسه بك، ويحزن لحزنك دون أن ينتظر مقابلًا. هي أن تجد قلبًا لا يتغير عليك عندما تتغير ظروفك، ولا يغلق أبوابه في وجهك عندما لا تعود قادرًا على تقديم شيء.

والمؤلم أن الخذلان أصبح في بعض العلاقات أمرًا مألوفًا، وكأن الوفاء صار عبئًا، والاحتفاظ بالعِشرة سذاجة، والتخلي عن الناس عند أول اختلاف نوعًا من الشطارة! تبدلت المفاهيم، وأصبحت المصلحة عند البعض هي البوصلة التي تحدد من يقترب ومن يبتعد، ومن يستحق الاهتمام ومن يمكن الاستغناء عنه. هناك من يتقن فن الحضور عندما يحتاج إليك، لكنه لا يجد وقتًا لك عندما تحتاج إليه، ومن يحفظ تفاصيل ما تقدمه له، لكنه ينسى كل ما قدمته من أجله بمجرد أن تنتهي حاجته.

والأشد وجعًا أن يتحول الغدر إلى وسيلة لتحقيق المكاسب، وأن يصبح الطعن في الظهر طريقًا مختصرًا للوصول إلى المصالح، وأن يهون على إنسان أن يهدم سنوات من الود بكلمة أو موقف أو تصرف، ثم يمضي وكأن شيئًا لم يكن!

أي مكسب هذا الذي يستحق أن نخسر من أجله إنسانًا منحنا ثقته؟ وأي شطارة في أن نكسب مصلحة ونخسر قلوبًا صادقة؟ إن النجاح الحقيقي ليس أن تصل إلى ما تريد على حساب الآخرين، ولا أن تتقدم بخطوة فوق جراح من وثقوا بك، بل أن تحقق ما تطمح إليه دون أن تفقد إنسانيتك، ودون أن تخجل يومًا من النظر في عيون من شاركوك الطريق.

كم نشتاق إلى أخلاق الزمن الجميل! لم تكن الصداقة آنذاك تحتاج إلى إعلان، ولم يكن الوفاء منشورًا نكتبه لنجمع حوله الإعجابات. كانت زيارة مفاجئة تصنع فرحة، ومكالمة طويلة تزيل تعب يوم كامل، وعتاب صادق يحفظ الود، ويد تمتد وقت الشدة دون أن تنتظر طلبًا. كانت البيوت مفتوحة، والقلوب أكثر اتساعًا، وكانت للعِشرة حرمة، وللكلمة قيمة، وللصديق مكانة لا تمحوها الأيام ولا تبددها المصالح.

وللحديث بقية..