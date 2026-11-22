تفقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مكتب التصديقات بالمحافظة، وذلك على هامش فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة مستوى الخدمات

واطلع الوزير والمحافظ خلال الجولة، على آليات العمل، وإجراءات تقديم خدمات التصديقات، كما استمعا إلى آراء المواطنين المترددين على المكتب؛ للتعرف على احتياجاتهم، ومدى سهولة حصولهم على الخدمات.

توجيهات بتيسير الإجراءات

ووجه وزير الخارجية بضرورة تيسير الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.



بدر عبد العاطي: تطوير منظومة الخدمات القنصلية في مقدمة أولويات الوزارة

وأكد السفير بدر عبد العاطي أن تطوير منظومة الخدمات القنصلية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مع مواصلة تحديث آليات العمل ورفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.