إصطحب الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الوفود المشاركة فى جولة سياحية شملت محطة كهرباء السد العالى، للتعرف على أحد أبرز المشروعات القومية فى تاريخ مصر الحديث.

ويأتى ذلك على هامش فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

إشادة بعظمة المشروع ودوره فى توليد الطاقة

وأبدت الوفود إعجابها بعظمة هذا الصرح الهندسى، وما يمثله من إنجاز تنموى وحضارى، فيما إستمعوا إلى شرح حول مراحل إنشاء السد العالى، ودوره الإستراتيجى فى تنظيم مياه النيل وتوليد الطاقة الكهربائية.

عكست الزيارة القيمة التاريخية والهندسية للسد العالى، بإعتباره أحد أبرز الشواهد على قدرة مصر على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة.