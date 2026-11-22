حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه يميل إلى إصدار أوامر بشن ضربات عسكرية على إيران بعد حلول العام الجديد، إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق، معتبرًا أن المفاوضات الدبلوماسية الجارية مع طهران لا جدوى منها.

الحرب الأمريكية الإيرانية



وفي تصريحات حصرية لشبكة فوكس نيوز، الأحد، اتهم ترامب المفاوضين الإيرانيين بالمماطلة، مع مواصلة تصعيد الأعمال العدائية عقب الانتخابات الأمريكية.



وقال ترامب إن الإيرانيين أصبحوا أكثر عدوانية مما كانوا عليه قبل الانتخابات، واصفًا المسؤولين الإيرانيين بأنهم مراوغون محترفون.



وأضاف: إنهم يتحدثون طوال الوقت، وكل ما يفعلونه هو الحديث، لكن كل ذلك مجرد هراء.



وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وسط تصاعد الصراع في مضيق هرمز، وفي ظل توقعات الرئيس الأمريكي باستمرار الضربات المتبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية.



كما تحدى ترامب طهران محاولة مواجهة الحصار البحري الأمريكي، قائلاً إنه يأمل أن تفعل ذلك، إذ ستلقى سفنها جميعًا مصيرها في قاع البحر، مثل بقية سفن البحرية الإيرانية.



وفي سياق متصل، تجددت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عدد من المدن الإيرانية، وعندما سُئل ترامب عن تجدد الاضطرابات داخل البلاد، وجه رسالة مباشرة إلى المتظاهرين على الأرض قائلاً: واصلوا الاحتجاج.