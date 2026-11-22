حذر الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، من التداعيات الاقتصادية والسياسية للتصعيد العسكري الذي يستهدف السفن المرتبطة بروسيا قبالة السواحل الليبية، مشيراً إلى أن استمرار هذه العمليات قد يهدد أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، ويؤثر على المصالح المرتبطة بقطاع الطاقة.

خطوط إمداد الغاز إلى الأسواق الأوروبية

وقال حتيتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المواجهات البحرية في محيط ليبيا لا يمكن فصلها عن الصراع الدولي حول مصادر الطاقة وخطوط إمداد الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

تعطيل وصول الغاز الروسي

وأوضح أن استهداف السفن الروسية أو المرتبطة بالمصالح الروسية قد تكون له انعكاسات تتجاوز الجانب العسكري، لتصل إلى قطاع الطاقة، لافتاً إلى أن تعطيل وصول الغاز الروسي إلى أوروبا يتقاطع مع حسابات ومصالح أمريكية وأوروبية في سوق الطاقة.

وأضاف أن استمرار التوترات البحرية قد ينعكس على عمليات التنقيب عن البترول والغاز في شرق المتوسط، ويزيد من المخاطر المحيطة بالاستثمارات والمشروعات المرتبطة بهذا القطاع، خاصة إذا امتدت العمليات إلى مناطق العمل البحري والمنشآت الحيوية.

ولفت إلى أن التداعيات لا تقتصر على الحكومات والشركات، بل قد تمتد إلى المدنيين من العاملين والموظفين والفنيين الموجودين في مواقع العمل البحري، بما يضع سلامتهم أمام مخاطر مرتبطة بتصاعد المواجهات.

مستقبل الأنشطة الاقتصادية والاستراتيجية

وأكد حتيتة أن ليبيا قد تجد نفسها أمام تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة إذا تحولت مياهها الإقليمية وموانئها إلى ساحة للصراع بين القوى الدولية، محذراً من أن استمرار استهداف السفن قد ينعكس على الاستقرار الداخلي وعلى مستقبل الأنشطة الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.

التحقيق في التفجيرات الأخيرة

واختتم بالتشديد على ضرورة التحقيق في التفجيرات الأخيرة، وكشف الأطراف المسؤولة عنها، لتجنب تصعيد قد يهدد الأمن الليبي ويؤدي إلى أزمات إقليمية ودولية، فضلاً عن حماية الثروات الطبيعية ومشروعات الطاقة والعاملين بها.