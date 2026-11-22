أكدت وزارة النقل أن تصدي بحارة مصريين لمحاولات قرصنة بحرية بخليج عدن، يعكس الكفاءة العالية والشجاعة واليقظة التي يتمتع بها البحارة المصريون، وقدرتهم على التعامل باحترافية مع التحديات والتهديدات الأمنية البحرية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الأرواح والسفن.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أنه في ضوء ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سفينة تحمل اسم «كايرو لايت» وترفع العلم المصري لمحاولات قرصنة بحرية بخليج عدن، ونجاح طاقمها في التصدي لهذه المحاولات، فإن الوزارة توضح الحقائق التالية:

أولاً: السفينة المعنية بالواقعة ليست سفينة مصرية ولا تحمل اسم «كايرو لايت»، وإنما هي سفينة البضائع GOLDEN JOY، التي ترفع علم سان مارينو، وتحمل رقم التسجيل الدولي ( 9302906IMO)، وتبلغ حمولتها الكلية 19,799 طناً، ويقودها الربان المصري/ علي سليمان، وعلى متنها 21 بحاراً مصرياً.

ثانياً: بتاريخ 17 نوفمبر 2026، تعرضت السفينة لثلاث محاولات هجوم من قوارب سريعة يُشتبه في قيامها بأعمال قرصنة بحرية، وذلك أثناء إبحارها بخليج عدن قبالة السواحل اليمنية، في طريقها إلى ميناء الدقم بسلطنة عُمان.

ثالثاً: نجح الطاقم المصري في إحباط محاولات الهجوم الثلاث، من خلال تنفيذ مناورات ملاحية احترافية وتغيير مسار السفينة وزيادة سرعتها، بالتزامن مع قيام فريق الحراسة المسلحة بإطلاق أعيرة تحذيرية لإبعاد القوارب المهاجمة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم.

رابعاً: تم توثيق الواقعة دولياً من خلال التحذير الصادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، والنشرة الأمنية الصادرة عن السلطة البحرية الليبيرية بتاريخ 18 نوفمبر 2026، بشأن محاولة صعود مسلح إلى إحدى سفن البضائع قبالة السواحل اليمنية، كما أكدت شركة Clearwater Dynamics المتخصصة في المعلومات الأمنية البحرية أن السفينة المعنية هي GOLDEN JOY.

وأشادت وزارة النقل بالدور البطولي الذي قام به الربان المصري علي سليمان وطاقم السفينة المصري، وما أظهروه من شجاعة وكفاءة وحسن تصرف في مواجهة هذه المحاولات، بما يعكس الصورة المشرفة للبحارة المصريين وقدراتهم المتميزة في التعامل مع المواقف الطارئة والمخاطر البحرية.