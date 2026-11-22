أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتصرف الاحترافي الذي أظهره القبطان المصري علي سليمان، قائد السفينة «كايرو لايت»، بعدما نجح مع طاقمه في إحباط ثلاث محاولات قرصنة تعرضت لها السفينة أثناء عبورها خليج عدن.

رفع سرعة السفينة للابتعاد عن القراصنة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن القبطان المصري تعامل بكفاءة مع الموقف، وتمكن من تنفيذ مناورة بحرية ورفع سرعة السفينة للابتعاد عن القراصنة، بالتزامن مع تصدي أفراد الطاقم لمحاولات الهجوم، ما انتهى بفرار المهاجمين.

وأكد أن نجاح القبطان علي سليمان في تجاوز هذا الموقف والحفاظ على سلامة السفينة والبحارة المرافقين له يستحق الإشادة، خاصة أن الواقعة حدثت في منطقة تشهد مخاطر متكررة تتعلق بالقرصنة البحرية.

التعامل مع التهديدات المفاجئة

وأضاف أن ما حققه القبطان المصري يعكس أهمية الخبرة والاستعداد في التعامل مع التهديدات المفاجئة التي قد تواجه السفن التجارية خلال رحلاتها الدولية.