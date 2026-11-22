قال الإعلامي أحمد موسى، إن مدينة بنغازي الليبية شهدت فجر اليوم الأحد تطورات عسكرية لافتة، بعد وقوع انفجار داخل قاعدة بنغازي البحرية، مشيرًا إلى أن الرواية الأولى تحدثت عن انفجار في مخازن ذخيرة تابعة للجيش الوطني الليبي.

الانفجار وقع على متن سفينة روسية

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التوضيحات اللاحقة كشفت أن الانفجار وقع على متن سفينة روسية كانت ترسو داخل الميناء، وأن التحقيقات الأولية رجحت تعرضها لهجوم باستخدام طائرات مسيّرة، موضحًا أن السفينة كانت متجهة إلى روسيا وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن.

وأشار إلى أن السلطات الليبية فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مصدر الهجوم والجهة المسؤولة عنه.