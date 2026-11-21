أشاد الإعلامي أحمد موسى بأعمال التطوير والتحديث التي تشهدها منظومة السكك الحديدية، خاصة مشروعات تحديث نظم الإشارات والتحكم الإلكتروني في حركة القطارات، إلى جانب الاستجابة لمطالب المواطنين وتقديم المساعدة لهم.

منظومة التحكم الإلكتروني

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفريق كامل الوزير تفقد برج الإشارات المطور بمحطة طنطا، وتابع منظومة التحكم الإلكتروني في حركة القطارات وأعمال الصيانة الخاصة بها، بما يشمل السيمافورات والتحويلات، في إطار خطة الدولة لتحديث نظم الإشارات على مختلف خطوط السكك الحديدية.

وأضاف أن الوزير وجه بإعادة تنظيم حركة الركاب داخل صالة حجز التذاكر بمحطة طنطا، وإزالة المعوقات أمام المواطنين، وزيادة اللوحات الإرشادية لمنع التكدسات، كما أكد أهمية إقامة أسوار على جانبي السكة الحديد بالمناطق ذات التجمعات السكانية لحماية المواطنين ومنع عبورهم بصورة غير آمنة.

متابعة مطالب المواطنين والاستجابة لها

وأشار أحمد موسى إلى أن الفريق كامل الوزير استجاب أيضًا لطلب أحد المواطنين الذي التقاه خلال جولته السابقة بمحطة مصر، حيث سلمه كرسيًا متحركًا كهربائيًا خلال زيارته لمحطة سيدي جابر بالإسكندرية، مشيدًا بهذه اللفتة الإنسانية وحرص الوزير على متابعة مطالب المواطنين والاستجابة لها.