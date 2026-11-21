تحدث الإعلامي أحمد موسى عن اهتمام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتعامل المباشر مع مشكلات المواطنين خلال جولاته التفقدية بمحطات السكك الحديدية، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع لشكاوى الركاب والعمل على حلها، إلى جانب متابعة مستوى النظافة والخدمات داخل القطارات والمحطات.

شكاوى المواطنين بشأن مستوى النظافة

وأكد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ملف النظافة شهد اهتمامًا خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى تلقيه شكاوى من بعض المواطنين بشأن مستوى النظافة، وأنه كان ينقل هذه الملاحظات إلى وزير النقل، الذي يتابع التعامل معها.

كفاءة منظومة الإشارات والتحكم الإلكتروني

وأشار إلى أن جولة وزير النقل بمحطة طنطا تضمنت متابعة انتظام العمل، والتأكد من إزالة المعوقات التي قد تؤثر على حركة التشغيل، فضلًا عن مراجعة كفاءة منظومة الإشارات والتحكم الإلكتروني بالسكك الحديدية.

وأضاف أن الفريق كامل الوزير استكمل جولته بمحطة سيدي جابر في الإسكندرية، حيث حرص على الاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب، وشهدت الجولة لفتة إنسانية تمثلت في تسليم أحد المواطنين كرسيًا متحركًا كهربائيًا.

الجهود التي يبذلها وزير النقل

واختتم أحمد موسى حديثه بالإشادة بالجهود التي يبذلها وزير النقل خلال جولاته الميدانية، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والتعامل مع مشكلاتهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات داخل مرفق السكك الحديدية.