كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته بشأن تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق العالمية والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة، وهو ما قد ينعكس على قرارات البنوك المركزية في مختلف دول العالم، ومنها مصر ودول الخليج.

التوجه نحو الشهادات البنكية

وقال بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن قرار رفع الفائدة المتوقع قد يدفع أصحاب المدخرات إلى التوجه نحو الشهادات البنكية وأذون الخزانة، للاستفادة من العوائد التي توفرها هذه الأدوات الاستثمارية.

وفي سياق حديثه عن فرص الاستثمار، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن أصحاب السيولة المالية يمكنهم الاستفادة من تراجع أسعار الذهب، معتبرًا أن المعدن الأصفر يظل أحد الخيارات المطروحة للادخار، كما دعا إلى دراسة البدائل الاستثمارية المختلفة بدلًا من الاحتفاظ بالعملات الأجنبية أو التوجه إلى العقارات دون دراسة.

تداعيات التوترات الإقليمية

وتطرق بدرة إلى تداعيات التوترات الإقليمية، موضحًا أن بعض الدول بدأت في تعزيز مخزونها من السلع والمواد الاستراتيجية تحسبًا لاحتمالات التصعيد العسكري ضد إيران، خاصة مع المخاوف المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية وتجارية على المنطقة.

كما تناول ملف تعامل مصر مع صندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في أن تكون التعاملات التمويلية الحالية هي الأخيرة، مع استمرار الاستفادة من التعاون الفني، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل أحد التحديات التي تحتاج إلى معالجة، ومن بينها الأنشطة غير الرسمية في تجارة الذهب.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أهمية مساندة المواطنين لبرنامج الحكومة الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، متطرقًا كذلك إلى ملف اللاجئين في مصر، وما يرتبط به من أعباء اقتصادية وخدمية، وضرورة التعامل مع هذا الملف وفقًا للظروف والتطورات القائمة.