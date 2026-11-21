أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن لجوء بعض السيدات إلى منع أزواجهن السابقين من رؤية أبنائهم بعد الطلاق، لا يكون بالضرورة بـ"دافع الانتقام"، وإنما قد يكون “نتيجة غضب شديد وجرح نفسي تعرضت له المرأة” بسبب تصرفات زوجها خلال العلاقة الزوجية.

وتناولت مفيدة شيحة، خلال لقائها مع الإعلامي مراد مكرم في برنامج «دماغ رجالة»، المذاع عبر قناة «النهار لايف»، قضية الانتقام بعد الانفصال، تحت عنوان «مين بينتقم بعد الطلاق الراجل ولا الست؟»، وناقشت الاختلاف بين طبيعة ردود أفعال الرجال والسيدات عقب انتهاء العلاقات الزوجية.

وقالت مفيدة شيحة إن المرأة التي تقرر عدم إظهار أبنائها لوالدهم بعد الطلاق قد تكون مدفوعة بحالة من الزعل والغضب الشديد نتيجة أفعال تعرضت لها من زوجها وسببت لها جرحًا عميقًا، مؤكدة أن الأمر قد يتجاوز مجرد الرغبة في الانتقام.

وأضافت أن فكرة الانتقام قد تكون أقرب إلى النساء مقارنة بالرجال، لكن الاختلاف الحقيقي يكمن في طبيعة الانتقام، وطريقة التعبير عنه، موضحة أن المرأة قد تلجأ إلى استفزاز الرجل السابق؛ من خلال الاهتمام بنفسها، والظهور بصورة أجمل بعد الانفصال.

وفي المقابل، أشارت إلى أن حرمان الأب من رؤية أبنائه يمثل افتراءً؛ في ظل ضرورة التمييز بين الخلافات الشخصية بين الزوجين، وحقوق الأبناء في علاقتهم بوالديهم.