أحيت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر عام 2021، معبرة عن اشتياقها لصديقتها الراحلة، واستعادتها لذكرياتهما الفنية والإنسانية التي جمعتهما على مدار سنوات طويلة.

اسعاد يونس

ونشرت إسعاد يونس صورة تجمعها بالراحلة من كواليس أحد أعمالهما الفنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ووجهت إليها رسالة مؤثرة استرجعت خلالها ذكراها، معلقة: «زي النهارده خسرناكي يا سوسكا.. وحشتيني».

وتفاعل متابعو إسعاد يونس مع رسالتها، مستعيدين ذكريات الفنانة سهير البابلي وأبرز أعمالها التي تركت بصمة خاصة في تاريخ الكوميديا المصرية، وما قدمته من شخصيات لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.

أعمال فنية جمعت إسعاد يونس وسهير البابلي

وجمعت إسعاد يونس وسهير البابلي صداقة قوية وثنائية فنية مميزة، قدمتا من خلالها عددًا من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وكان أبرزها مسلسل «بكيزة وزغلول» الذي عُرض عام 1986، وجسدت خلاله سهير البابلي شخصية بكيزة هانم الدرملي، بينما قدمت إسعاد يونس شخصية زغلول، في ثنائية كوميدية أصبحت واحدة من أشهر الثنائيات في تاريخ الدراما المصرية.

كما امتد نجاحهما إلى السينما من خلال فيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول» عام 1988، الذي استكمل مغامرات الشخصيتين، وحقق حضورًا لافتًا لدى الجمهور.

ورحلت سهير البابلي في 21 نوفمبر 2021، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، تاركة إرثًا فنيًا كبيرًا وذكريات لا تُنسى لدى جمهورها.