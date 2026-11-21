قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الذهب يجب التعامل معه باعتباره عملة، موضحًا أن حيازة العملة في حد ذاتها لا تُعد استثمارًا، وإنما تمثل وسيلة للادخار طويل الأجل.

وأضاف محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حيازة الذهب ينبغي أن تكون لمدة تزيد على 5 سنوات، مشيرًا إلى أن من يدخر في الذهب قد يتعرض لخسائر في البداية، لكنه يمكن أن يعاود تحقيق مكاسب مع ارتفاع قيمة المعدن الأصفر خلال الفترات التالية.

وأوضح محمد أنيس، أن هناك 4 أسباب رئيسية وراء التراجعات الكبيرة في أسعار الذهب، أولها الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها سوق الأسهم الأمريكية، وتأثيرها على المستثمرين الكبار، مشيرًا إلى أن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع سعر الدولار مقابل بقية العملات، وهو ما يعد من أبرز العوامل المؤثرة في انخفاض أسعار الذهب.

ولفت إلى أن البنوك المركزية التي كانت تشتري الذهب اتجهت حاليًا إلى بيعه، باستثناء الصين، موضحًا أن البنوك المركزية تحتاج إلى توفير السيولة المالية، كما أن جميع البنوك تحتاج إلى الدولارات.

وأشار إلى أن ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية يُعد من أبرز أسباب انخفاض أسعار الذهب عالميًا، موضحًا أنه في حال اندلاع حرب أمريكية إيرانية، فإن الذهب سيواصل النزيف على المستوى العالمي.