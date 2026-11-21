يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026، مع اقتراب موعد الصرف الشهري، في ظل أهمية معرفة الجدول الزمني المعتمد للحصول على المستحقات المالية، وترتيب الالتزامات الأسرية والمصروفات الأساسية وفقا لمواعيد إتاحة الرواتب.

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2026 للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، إلى جانب تحديد مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وتوزيعها على عدة أيام لتقليل التكدس أمام منافذ الحصول على الرواتب.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 موعدا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة 5 أيام، وفقا للجدول الزمني المقرر لكل وزارة وهيئة وجهة إدارية.

وأوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات نوفمبر يبدأ اعتبارا من 24 نوفمبر، بينما تقرر إتاحة المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين خلال أيام 8 و9 و10 نوفمبر.

وتصل الرواتب إلى حسابات الموظفين من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، وفقا للمواعيد المحددة لكل جهة، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم المالية دون الحاجة إلى التوجه لمنافذ الصرف في توقيت واحد.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026

وفيما يتعلق بمرتبات الشهر التالي، قررت وزارة المالية بدء صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر اعتبارا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2026، على أن يتم صرف المتأخرات المالية خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

وخصصت الوزارة 5 أيام لصرف مرتبات العاملين وما في حكمها خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إلى جانب 3 أيام لصرف المتأخرات، بهدف تنظيم عمليات إتاحة المستحقات وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر

أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2026

يمكن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الحصول على مرتبات شهر نوفمبر من خلال عدد من القنوات والمنافذ المعتمدة، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع البنوك العاملة في مصر.

مكاتب البريد المصري.

منافذ صرف المرتبات المعتمدة.

وتتاح الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، ويمكن للموظف سحب مستحقاته بمجرد إيداعها وإتاحتها في حسابه.

تحذير من المالية بشأن صرف المرتبات

ناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الأولى من بدء صرف المرتبات، مؤكدة أن المستحقات المالية ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارا من الموعد المحدد لبدء الصرف بكل جهة.

ويستهدف هذا الإجراء الحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وتيسير حصول الموظفين على رواتبهم على مدار اليوم، دون الحاجة إلى التوجه لمنافذ الصرف فور بدء إتاحة المستحقات.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر

زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور

في سياق متصل، سبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد في يونيو 2026، رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريا، اعتبارا من يوليو 2026.

كما تضمنت القرارات الحكومية إقرار زيادات إضافية واستثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والأعباء الاقتصادية.