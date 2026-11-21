أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاعلا واسعا، بعدما تحدث عن قدراته العلمية والمعرفية، مرجعا ما وصفه بذكائه وفهمه العميق للتكنولوجيا والعلوم إلى ما سماه «جيناته المباركة»، مستشهدا بأحد أفراد عائلته الذي كان أستاذا وعالما بارزا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

وقال ترامب، في تصريحات لـ فوكس نيوز، إنه يمتلك معرفة واسعة بالموضوعات العلمية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن أحد أفراد أسرته قضى حياته المهنية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكان يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز الأساتذة في تاريخ المؤسسة الأكاديمية الشهيرة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في معرض حديثه عن فهمه للعلوم والطاقة النووية، أنه ربما يكون «محظوظا وراثيا» بما ورثه من جينات عائلته، معتبرا أن هذه الخلفية العائلية تمنحه قدرة خاصة على استيعاب القضايا العلمية المعقدة، بما فيها المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية.

وكان ترامب يشير إلى عمه الراحل الدكتور جون جورج ترامب، المهندس الكهربائي والعالم الذي عمل لعقود في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، واشتهر بأبحاثه في مجالات الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا، وحصل على الوسام الوطني للعلوم في الولايات المتحدة عام 1983، قبل وفاته عام 1985، وفقا لصحيفة ذا جارديان.

وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن اجتماعاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما تضمنته من مناقشات بشأن الحد من مخاطر الأسلحة النووية ومنع انتشارها، مؤكدا أن الدول الكبرى تتحمل مسؤولية مشتركة في تجنب اندلاع مواجهة نووية قد تكون عواقبها كارثية على العالم.