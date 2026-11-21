كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله القائم على النشر سرقة سماعة "سبيكر" خاصة به حال تواجده بأحد المحال بالبحر الأحمر، وتعرضه لسوء معاملة من قبل أحد أفراد الشرطة حال قيامه بالإبلاغ عن الواقعة.

بالفحص، تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) وبسؤاله أقر بتضرره من إحدى الفتيات "تعرف عليها بأحد المحال التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة" لقيامها بسرقة سماعة "سبيكر" خاصة به حال تواجده بالمحل.

وبسؤال المشكو فى حقها، مقيمة بذات الدائرة، أقرت بقيام الشاكى بإعطائها السماعة بمحض إرادته ، وإتهمته بمحاولة التحرش بها وقدمت السماعة المشار إليها.

وباستدعاء والد الشاكى، أقر بأن نجله يعانى من اضطرابات نفسية وسبق إيداعه بإحدى مصحات الطب النفسى لتلقى العلاج، وقدم ما يفيد بذلك، ولم يتهم المشكو فى حقها بسرقة السماعة الخاصة بنجله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ التعهد اللازم على والده بحسن رعايته.



