قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المنعقد في مدينة أسوان، يركز بالأساس على القضايا الأفريقية، انطلاقًا من ارتباط السلام والأمن بالتنمية، باعتبارهما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية تواجه العديد من المشكلات التي تتطلب جهودًا ومحاور متنوعة للتعامل معها.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن المنتديات تختلف عن الاجتماعات الرسمية والقمم والاجتماعات الوزارية، إذ تضم إلى جانب المسؤولين الحاليين مسؤولين سابقين، ومراكز بحثية وممثلين عنها، وأكاديميين، فضلًا عن مشاركة المجتمع المدني، ما يتيح نقاشًا أوسع وأكثر تنوعًا حول القضايا المطروحة.

وأوضح أن جلسات المنتدى تناولت عددًا من الملفات الأفريقية المهمة، من بينها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، في ظل تزايد أهميتها، إلى جانب مناقشة قضايا الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أهمية كبيرة للقارة الأفريقية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عقد على هامش المنتدى عددًا من الاجتماعات الثنائية، أبرزها لقاء مع نظيره السوداني، وآخر مع مسؤولين من الكونغو الديمقراطية، فضلًا عن اجتماع ثلاثي ضم مصر وإريتريا والسودان، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك والتأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضايا الإقليمية.