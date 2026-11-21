قال محافظ البنك المركزي البلغاري وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ديميتار راديف، إن البنك المركزي الأوروبي سيقيّم خلال ديسمبر المقبل مدى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مجددًا، استنادًا إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة والبيانات الواردة، محذرًا من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات.

ونسبت وكالة الأنباء البلغارية إلى راديف قوله، خلال ندوة نظمها المركز الأوروبي للاقتصاد والتمويل في جامعة لندن، أن البنك المركزي الأوروبي لا يلتزم مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة، لكنه يتعين أن يكون مستعدًا لرفعها إذا أظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية أصبحت أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن اضطرابات التجارة في البحر الأسود بدأت بالفعل تؤثر على أسعار بعض السلع، وإن كان حدوث صدمة أوسع نطاقًا وأكثر استمرارية للأسعار لا يزال يمثل خطرًا وليس السيناريو الأساسي.

وأضاف أن مجلس محافظي البنك الأوروبي سيبحث مدى انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى والأجور وتوقعات التضخم، لافتًا إلى أن التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 4% خلال أكتوبر الماضي، وفق التقديرات الأولية، بينما استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، عند 2.5% في منطقة اليورو. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، قبل تثبيتها في أكتوبر، مع بقاء سعر الفائدة على الودائع عند 2.5%.

وأشار راديف إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة لا ينعكس بالضرورة بصورة فورية على أسعار المستهلكين، إذ قد تتحمل الشركات جزءًا من الزيادة عبر خفض هوامش أرباحها، أو تؤجل المتاجر تعديل الأسعار، كما يمكن أن تؤخر التعريفات المنظمة انتقال الزيادة إلى فواتير الطاقة المنزلية. وحذر في الوقت نفسه من أن استمرار ارتفاع التكاليف وتشديد شروط الإقراض قد يضغط على الطلب والاستثمار والتوظيف، موضحًا أن بنوك منطقة اليورو شددت معايير منح القروض للشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، حذر محافظ البنك المركزي البلغاري من أن اضطرابات حركة التجارة عبر البحر الأسود قد تؤثر على أسواق السلع العالمية، ولا سيما الحبوب والنفط الخام الكازاخستاني وزيت دوار الشمس، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والبحث عن موردين بديلين. وشدد راديف على أن الهدف الأساسي للسياسة النقدية الأوروبية يظل إعادة التضخم إلى مستوى 2% على المدى المتوسط.