يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، بعد موافقة المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة أعباء المعيشة.

ولا تقتصر القرارات الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري، إذ تضمنت أيضًا تحديد حد أدنى للأجر بالساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو لبعض الوقت، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

وتطرح هذه القرارات عددًا من التساؤلات لدى العاملين، أبرزها: من المستفيد من الزيادة؟ وهل تشمل جميع شركات القطاع الخاص؟ وهل توجد فئات مستثناة؟ وكيف يحصل العامل على حقه حال امتناع جهة العمل عن تطبيق القرار؟

8500 جنيه حد أدنى لأجور القطاع الخاص من يناير 2027

وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه يوم 15 نوفمبر 2026، على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، بدلًا من 7 آلاف جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.

وبذلك تبلغ قيمة الزيادة 1500 جنيه شهريًا، بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 21.4% مقارنة بالحد الأدنى الحالي.

وأوضح مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار جهود تحسين دخول المواطنين، خاصة أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من العمالة في مصر.

وبحسب البيانات التي استعرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

من يحصل على زيادة الحد الأدنى للأجور؟

تستهدف الزيادة العاملين بمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل، على أن تلتزم جهات العمل بمراجعة هياكل الأجور لديها قبل بدء التطبيق في يناير 2027.

وأكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، أن القرار يسري على جميع شركات ومنشآت القطاع الخاص دون استثناء، مشيرًا إلى أن جميع المنشآت مطالبة بتطبيق الحد الأدنى الجديد وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح أن المادتين 104 و105 من قانون العمل تنظمان التزام المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، إلى جانب الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور المستحقة لهم، بما يسمح لأجهزة التفتيش العمالي بمراجعتها والتحقق من الالتزام.

هل توجد فئات مستثناة من زيادة الـ8500 جنيه؟

حسمت وزارة العمل الجدل بشأن وجود استثناءات من تطبيق الحد الأدنى الجديد، حيث أكد المتحدث باسم الوزارة أن القرار ملزم لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص دون استثناء.

وبالتالي، لا يحق لأي منشأة استبعاد العاملين لديها من تطبيق الحد الأدنى الجديد لمجرد طبيعة نشاطها أو حجمها، وفقًا لما أعلنته الوزارة بشأن القرار.

ويجب التفرقة بين الحد الأدنى للأجر الشهري وبين العلاوة الدورية السنوية؛ إذ إن القرار الخاص بالحد الأدنى الجديد أُعلن تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص، بينما تخضع العلاوة الدورية لضوابط قانونية مختلفة.

34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة

لم يقتصر قرار المجلس القومي للأجور على العاملين بنظام الأجر الشهري، بل شمل أيضًا العاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون لبعض الوقت.

ووافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا، بدلًا من 28 جنيهًا، بما يضمن وجود حد أدنى للأجر بالنسبة للعاملين بهذه الأنماط من العمل.

ويستفيد من هذا التعديل العاملون الذين لا يعملون بنظام الدوام الكامل، أو الذين ترتبط طبيعة عملهم بمهام مؤقتة، وفقًا للضوابط المنظمة لعلاقات العمل.

علاوة سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا

وتضمنت القرارات الجديدة أيضًا تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وبموجب القرار، لا تقل العلاوة الدورية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

ويعني ذلك أن قيمة العلاوة تختلف من عامل إلى آخر بحسب أجر الاشتراك التأميني، مع ضمان ألا تقل عن 350 جنيهًا سنويًا، وفقًا للقواعد المعلنة.

ماذا يفعل العامل إذا لم يحصل على الحد الأدنى الجديد؟

أكد المتحدث باسم وزارة العمل أن الوزارة تمتلك منظومة للتفتيش العمالي ومتابعة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور.

ويمكن للعامل الذي لا يحصل على الحد الأدنى المقرر أن يبدأ بمراجعة جهة العمل أو إدارة الموارد البشرية للاستفسار عن تسوية أجره، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت علاقة العمل، مثل عقد العمل ومفردات المرتب وإيصالات تحويل الأجر.

وفي حالة عدم استجابة جهة العمل، يحق للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص التابع لمديرية العمل في المحافظة، أو التوجه إلى وزارة العمل، حيث تتولى الجهات المختصة فحص الشكاوى والتحقق من مدى التزام المنشأة بالقرارات المنظمة للأجور.

وشددت وزارة العمل على أن المنشآت المخالفة تخضع للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

هل تشمل الزيادة جميع العاملين بالقطاع الخاص؟

بحسب إعلان المجلس القومي للأجور وتصريحات وزارة العمل، فإن الحد الأدنى الجديد البالغ 8500 جنيه يستهدف العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، دون استثناءات من جانب المنشآت.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي في الأول من يناير 2027، مع استمرار متابعة وزارة العمل ومديرياتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القرار، بما يضمن وصول الزيادة إلى مستحقيها.