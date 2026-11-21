أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن تأسيس شركة كرة القدم بالنادي يمثل حلمًا يستحقه أبناء القلعة البيضاء، مشددًا على ضرورة وجود ضمانات تحمي حقوق النادي في عقد المستثمر، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».

الزمالك

وقال أيمن يونس إن الضمانات والحماية في عقد الزمالك مع المستثمر حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية وقدامى اللاعبين والجماهير، مشيرًا إلى أنه نجح في توحيد قدامى لاعبي النادي، وعقد أكثر من جلسة حوار مع مجلس الإدارة لمناقشة كل ما يصب في مصلحة الزمالك.

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه متمنيًا التوفيق للنادي، في ظل التحركات الجارية بشأن ملف شركة الكرة، والذي يمثل أحد الملفات المهمة المطروحة على طاولة إدارة القلعة البيضاء.