قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عقد الاجتماع المقبل لفرق التفاوض بصيغة تضم أوكرانيا وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة، يتوقف على الجانب الأمريكي.

وأوضح زيلينسكي، خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشئون الجاهزية الدفاعية والصناعة ويس ستريتينج، أن الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي كان مهمًا، لا سيما أنه أسفر عن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أسرى يشمل أكثر من ألف جندي أوكراني، معربًا عن أمله في عودتهم إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن.

وشدد على ضرورة أن يكون الاجتماع المقبل أكثر إنتاجية، وأن يتضمن جدول أعمال واضحًا يحدد الأهداف القصوى والدنيا التي تسعى الأطراف إلى تحقيقها، مشيرًا إلى أهمية إحراز تقدم في ملف تبادل الأسرى، والعمل على تنفيذ تبادل شامل، إلى جانب بحث القضايا الأخرى، وفي مقدمتها إنهاء الحرب.

وأضاف أن موعد الاجتماع المقبل سيتحدد بناءً على موقف الولايات المتحدة، مرجحًا عقده بعد توافق واشنطن مع جميع الأطراف على جدول الأعمال، موضحًا أن الجانب الأمريكي سيسعى إلى تنظيمه في أقرب وقت ممكن.