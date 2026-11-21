كشف تقرير "آفاق النفط العالمية" الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في القارة الإفريقية ستتطلب استغلال جميع مصادر الطاقة المتاحة، إلى جانب ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.



وتوقعت المنظمة أن ارتفاع إجمالي الطلب على الطاقة الأولي في إفريقيا من 17.5 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً في عام 2025 ليبلغ 29.3 مليون برميل مكافئ يومياً بحلول عام 2050.



وأكد التقرير أن النمو السكاني والتوسع الاقتصادي في القارة سيتطلبان زيادة متزامنة في الاعتماد على كافة المصادر، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، لضمان دعم التنمية الاقتصادية ومواجهة فقر الطاقة.