أعلن الجيش الإيراني، السبت، استهداف طائرة مقاتلة أمريكية من طراز «إف-16» بصاروخ دفاع جوي فوق منطقة الخليج، مؤكدًا أن انفجار الصاروخ بالقرب منها أدى إلى تضررها وإجبار قائدها على إلغاء مهمته والهبوط اضطراريًا في أحد مطارات المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» شبه الرسمية عن مكتب العلاقات العامة بالجيش الإيراني قوله إن أنظمة الدفاع الجوي المطورة محليًا والمنتشرة في جنوب البلاد رصدت الطائرة الأمريكية وحددت هويتها، أثناء تحليقها ضمن نطاق شبكة الدفاع الجوي المتكاملة الإيرانية.

وأضاف البيان أن القوات الإيرانية أطلقت صاروخًا باتجاه المقاتلة، قبل أن ينفجر بالقرب منها، ما تسبب في أضرار للطائرة ودفع قائدها إلى التوجه نحو أقرب مطار متاح والهبوط اضطراريًا.

ولم يكشف الجيش الإيراني عن اسم المطار الذي هبطت فيه الطائرة، كما لم يصدر أي تأكيد رسمي فوري من الجيش الأمريكي بشأن الرواية الإيرانية أو الأضرار التي لحقت بالمقاتلة.