​أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن التعليم الأزهري الخاص ركن أصيل وجزء لا يتجزأ من منظومة التعليم الأزهري، يحمل ذات الرسالة النقية التي ورثها الأزهر عن الأنبياء والرسل في نشر علم الوحيين الشريفين بالوسطية والاعتدال، دون تشدد أو تجمد أو تطرف، داعيًا المعلمين إلى نقل هذه الرسالة السامية إلى النشء والشباب على وفق سياقها ومقاصدها الصحيحة.



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​وأوضح الدكتور أحمد الشرقاوي، خلال كلمته اليوم السبت بالجلسة الافتتاحية للبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري، أن رسالة الأزهر الشريف تقوم على ثلاث ركائز أساسية يجب أن تتناقلها الأجيال في التعليم الأزهري العام والخاص؛ تتمثل الركيزة الأولى في «منظومة التكريم والتشريف والتفضيل الإنساني» انطلاقًا من قوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، حيث يتساوى جميع الخلق في دائرة الحق والعدل والكرامة الإنسانية دون تمييز أو تفرقة بسبب الجنس أو الدين أو النوع أو اللون أو اللسان.

العقيدة والدين والتعايش الإنساني

​وبيَّن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الركيزة الثانية هي «المنظومة الحقوقية» القائمة على التلازم الوثيق بين الحقوق والواجبات؛ إذ لا يوجد حق مجرد ولا واجب مجرد، بل كل حق يقابله واجب، وكل واجب يقترن بحق في سائر المعاملات والتصرفات الإنسانية مصداقًا لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»، مشيرًا إلى أن الركيزة الثالثة تتعلق بالعقيدة والدين والتعايش الإنساني تحت مظلة قوله تعالى: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»، بما يؤكد أن الاختلاف في الدين لا يبرر ظلم الآخرين أو التجاوز في حقهم أو التقليل من شأنهم أو النيل من حقوقهم.

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​وحذَّر الدكتور أحمد الشرقاوي من الجمود الفكري والتعصب والفتوى بغير علم أو الرجوع إلى المراجع الأصيلة والعلماء الراسخين، مستشهدًا بمقولة الإمام القرافي: «إن الجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو الذي يجمع ولا يفرق، ويعطي ولا يحرم، ويعلو بأهله وعلمائه وطلابه من الشرق والغرب، داعيًا إلى صون هذه الرسالة الأصيلة من الأفكار المغلوطة والأفهام السقيمة.

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​واختتم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمته بالتأكيد على أن العلم لا ينفصل عن منظومة الأخلاق والأدب والرحمة التي هي الغاية العظمى للعلم وحمل الخير إلى الناس مصداقًا لقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»، موضحًا أن العلم يُكتسب بالتعلم والمذاكرة، أما الأدب فهو تربية وتوجيه وفطرة نقية، قائلًا: «فلا دين لمن لا أخلاق له، ولا علم لمن لا أدب له»؛ داعيًا جميع العاملين بالعملية التعليمية إلى استحضار أمانة الكلمة والمسؤولية التربوية في بناء عقول الطلاب ووجدانهم.

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​ويُعقد البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتنظيم مشترك بين مركز الإمام الأشعري بالأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء وقيادات الأزهر الشريف؛ في إطار الجهود المؤسسية الرامية إلى تأصيل المنهج العلمي الأزهري، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والارتقاء بالكفاءات الفكرية والعقدية للمعلمين بمختلف محافظات الجمهورية.