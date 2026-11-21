يواصل النادي الأهلي تأكيد حضوره على خريطة كرة القدم العالمية، بعدما احتل المركز السادس في قائمة أكثر الأندية تمثيلًا للاعبين في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، والتي يشارك فيها منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف.

وضمت القائمة النادي الأهلي المصري برصيد 8 لاعبين، ليأتي في المركز السادس بالتساوي مع برشلونة الإسباني وإف سي دوشنبه الطاجيكي، في إنجاز يعكس حجم المواهب التي يقدمها قطاع الناشئين بالنادي.

وتصدر نادي بلاك بولز الموزمبيقي القائمة بعدما قدم 12 لاعبًا للمنتخبات المشاركة في البطولة، يليه النجم الأحمر الصربي ونادي ألاخولينسي الكوستاريكي برصيد 11 لاعبًا لكل منهما.

وجاء ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي في المركز الرابع برصيد 10 لاعبين، ثم إف سي لا هافانا الكوبي بـ9 لاعبين.

وجاء ترتيب الأندية الأكثر تمثيلًا في كأس العالم تحت 17 عامًا كالتالي:

بلاك بولز الموزمبيقي – 12 لاعبًا.

النجم الأحمر الصربي – 11 لاعبًا.

ألاخولينسي الكوستاريكي – 11 لاعبًا.

ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي – 10 لاعبين.

إف سي لا هافانا الكوبي – 9 لاعبين.

الأهلي المصري – 8 لاعبين.

برشلونة الإسباني – 8 لاعبين.

إف سي دوشنبه الطاجيكي – 8 لاعبين.

ويخوض منتخب مصر للناشئين منافسات المونديال بقيادة حسين عبد اللطيف، وسط طموحات بتحقيق نتائج مميزة وتقديم جيل جديد من المواهب القادرة على تمثيل الكرة المصرية في المستقبل.