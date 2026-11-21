أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2026/2027 يبلغ 19 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك في ختام الزيارة الميدانية الموسعة التي يجريها الدكتور أحمد رستم لمحافظة السويس.

وقال رستم، إن خطة العام المالي الحالي تراعي التوزيع الأمثل للموارد، حيث استحوذت مشروعات البنية الأساسية والمرافق على النصيب الأكبر بنسبة بلغت 88.8% من إجمالي الاستثمارات، فيما تم تخصيص 12.2% من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، بما يضمن تحقيق طفرة ملموسة في مجالات الصحة والإسكان والخدمات الأساسية.



وأكد أن مسيرة البناء والتنمية في السويس مستمرة بخطى متسارعة، تأكيدًا على الأهمية الجغرافية والتاريخية والاستراتيجية الكبيرة التي تحظى بها المحافظة بحكم موقعها الحيوي كمدخل جنوبي لقناة السويس، منوها بأن السويس تحتل مكانة استثنائية في قلب كل مصري، تقديرًا للتضحيات وصمود وبسالة أهلها إبان حرب أكتوبر 1973، مشددًا على أن هذه الملحمة الوطنية مستمرة الآن في صورة جديدة تتجسد في تكثيف جهود التنمية والبناء.



وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرص الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة معدلات الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن التنمية الشاملة باتت تمثل "الدرع الحقيقي" للحفاظ على الأرض ومكتسبات الوطن.

واستعرض رستم -خلال تصريحاته الختامية- جهود الدولة المتواصلة لتعزيز مكانة محافظة السويس كمحور تنموي ولوجستي رئيس جاذب للاستثمار، لافتًا إلى المشروعات التي تفقدها خلال الجولة والتي غطت قطاعات حيوية تشمل مرافق الصرف الصحي، وشبكات الطرق، والري، والإسكان، والصحة.



يذكر أن الجولة التفقدية لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة السويس قد شملت تفقد محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة زرب بحي السويس، وأعمال تطوير طريق "مصر/ إيران" بحي عتاقة، إلى جانب متابعة مشروعات تدبيش وتبطين الترع، وفي مقدمتها ترعة قرية "عامر" بحي الجناين، وترعة "الهاويس/الشلوفة".



وتضمنت الزيارة متابعة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تفقد "مستشفى جامعة السويس" الذي يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه، والذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى بتكلفة مليار جنيه لخدمة أهالي المحافظة، واختُتمت الجولة بتفقد مشروع إنشاء "المدينة السكنية البديلة" بحي عتاقة، والتي تضم 104 عمارات سكنية بتكلفة تقديرية تصل إلى ملياري جنيه