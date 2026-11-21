تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والمرافق بمنطقة "بيت الوطن" بمدينة القاهرة الجديدة، وأعمال استكمال توصيل الكهرباء بالمناطق الجاري تنميتها، في إطار الحرص على استكمال الخدمات الأساسية وتحقيق التكامل بين شبكات المرافق والطرق.

وفي هذا السياق، تابعت وزيرة الإسكان المشروعات الجاري تنفيذها، من خلال نتائج جولة للمهندس احمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بمنطقة "بيت الوطن" بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، التي تشمل أعمال البنية التحتية والطرق وشبكات المرافق، وموقف ربط المحاور والطرق الداخلية بالطريق الأوسطي.

وشملت المتابعة دفع معدلات الإنجاز بأعمال البنية التحتية، خاصة بالأحياء الأول والسادس والرابع، حيث تم الانتهاء من أعمال الكهرباء بالكامل، مع تحقيق نسب إنجاز متقدمة في أعمال الطرق، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق البرامج الزمنية المحددة، والاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام، وسرعة الانتهاء من ربط الطرق الداخلية بالطريق الأوسطي، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وأكدت وزيرة الإسكان، علي استمرار متابعة مشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق، والتنسيق مع الشركات المنفذة وتذليل المعوقات، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات بمنطقة بيت الوطن.

في سياق متصل، تم الإعلان عن استكمال أعمال توصيل الكهرباء بمنطقة امتداد النرجس – بيت الوطن بالتجمع الثالث، حيث تم إطلاق التيار الكهربائي بعدد من قطع الأراضي الجديدة، ضمن المرحلة التاسعة، بإجمالي 40 قطعة موزعة على المناطق K وG وC وB وD.

وتضم المنطقة K القطع أرقام 25، و26، و62، و63، و74، و75، و76، و77.

والمنطقة G القطع أرقام 206، و207، و208، و257، و258، و259، و265، و266، و267.

والمنطقة C القطع أرقام 90، و91، و92، و283، و284، و285، و305، و306، و307.

والمنطقة B القطع أرقام 15، و16، و17، و75، و76، و77، و78، و137، و138، و139.

والمنطقة D القطع أرقام 63، و64، و65.

كما تابعت وزيرة الإسكان نتائج جولة للمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بمنطقة بيت الوطن، لمتابعة أعمال الطرق والزراعة، بالتعاون مع مكتب دار الهندسة المكلف بمتابعة مشروعات المدينة، والوقوف على جودة التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، ورصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها.