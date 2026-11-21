أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، الاعتداءات الوحشية المتواصلة الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وما تشهده مناطق متفرقة من القطاع من قصف واستهداف للمدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي التحرك بشكل فوري لإيقافها.

وأكد البديوي في بيان صادر اليوم عبر الموقع الرسمي للمجلس أن إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة هذه الاعتداءات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الدولية المبذولة لتثبيته، يعكس نهجًا خطيرًا في تقويض مساعي التهدئة والاستقرار، ويهدد فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وجدد البديوي التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.