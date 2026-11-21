استضافت الولايات المتحدة الاجتماع السادس للجنة المشتركة مع ألمانيا للتعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا، بالعاصمة واشنطن، لبحث سبل توسيع الشراكة البحثية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات الروبوتات وطاقة الاندماج والتكنولوجيا الحيوية واستخلاص المعادن الحيوية.

وأفاد بيان مشترك صادر عن حكومتي الولايات المتحدة وألمانيا، ونشرته وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الاجتماع الذي عقد يومي الخميس والجمعة استهدف تعميق التعاون الثنائي في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الأولوية، وتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات تجارية.

وترأس الاجتماع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية بريندان هانراهان، إلى جانب الدكتورة إفروسيني تشيليوتي، المديرة العامة للاستراتيجيات وقضايا السياسات والشؤون الدولية والأوروبية بوزارة البحث والتكنولوجيا والفضاء الألمانية.

واتفق الجانبان على تعزيز البحوث المشتركة، وتوسيع الشراكات بين المؤسسات والهيئات المعنية في البلدين، وتطوير المعايير الفنية المشتركة حيثما كان ذلك مناسباً، إلى جانب دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع انتقال الابتكارات من مرحلة الاكتشاف العلمي إلى التطبيق التجاري.

وأكد الجانبان أهمية تأمين منظومة البحث العلمي المشتركة، واتفقا على تعزيز تبادل المعلومات والتعاون في تحليل المخاطر من خلال المنصة الوطنية الألمانية لأمن الأبحاث، مشددين على أن حماية التقنيات الحيوية والناشئة تمثل عنصراً أساسياً للحفاظ على نزاهة الشراكة البحثية بين البلدين.

وجددت الولايات المتحدة وألمانيا التزامهما بمواصلة الشراكة القائمة على الجمع بين التميز الألماني في البحث والهندسة والتصنيع، والقوة الأمريكية في مجالي البحث والتسويق التجاري، بما يدعم الابتكار ويحقق منافع متبادلة للبلدين.