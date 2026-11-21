كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تحركات قوية من جانب وائل جمعة، مدير الكرة، لفرض حالة من التركيز والانضباط داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يربط الإفراج عن المستحقات وإلغاء العقوبات بالفوز على بيراميدز

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن وائل جمعة عقد جلسة مع لاعبي الأهلي، أبلغهم خلالها بأن الإفراج عن المستحقات المالية المجمدة، وإلغاء العقوبات التي تم توقيعها على الفريق بسبب سوء الأداء وتراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، سيكون مرهونًا بتحقيق الفوز على بيراميدز في المواجهة المقبلة.

وأوضح المصدر أن مدير الكرة شدد خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة تغيير الصورة التي ظهر بها الفريق في المباريات الماضية، واستعادة الروح القتالية داخل الملعب، واللعب بالشخصية المعروفة عن الأهلي، خاصة أن المرحلة الحالية لا تحتمل المزيد من فقدان النقاط في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري الممتاز.

وأضاف أن وائل جمعة طالب اللاعبين بضرورة تحمل المسؤولية خلال مواجهة بيراميدز، والتركيز على تقديم أداء فني وبدني مميز، بعيدًا عن الأخطاء التي تسببت في إهدار النقاط خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن اسم الأهلي وتاريخه يفرضان على الجميع القتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق الانتصارات.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة ترى أن مباراة بيراميدز تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة الفريق على استعادة توازنه وتصحيح مساره في بطولة الدوري، خاصة أن المنافسة على اللقب تتطلب التعامل مع المواجهات المباشرة باعتبارها مباريات لا تقبل التفريط في نقاطها.

وشدد مدير الكرة، على أن الفوز في لقاء الاثنين لن يكون مجرد ثلاث نقاط، لكنه سيكون خطوة مهمة نحو تقليل الفارق مع بيراميدز في جدول ترتيب الدوري، وإعادة الثقة إلى اللاعبين والجماهير، فضلًا عن منح الفريق دفعة معنوية قوية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن ملف المستحقات المالية والعقوبات لا يزال مرتبطًا بمدى استجابة اللاعبين لهذه الرسالة داخل أرض الملعب، حيث ينتظر جهاز الكرة رد فعل قويًا خلال مواجهة بيراميدز، سواء على مستوى النتيجة أو الأداء والالتزام التكتيكي والروح القتالية.

وأضاف أن الأهلي يتعامل مع مواجهة بيراميدز باعتبارها محطة مفصلية في مشوار الفريق بالدوري، وأن الجهاز الفني والإداري ينتظران ظهورًا مختلفًا للاعبين، بما يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره في المنافسة على جميع البطولات.