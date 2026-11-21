في واقعة مأساوية هزّت محافظة الإسماعيلية، تحولت لحظات اللهو والمرح داخل ملاهي مركز شباب الشيخ زايد إلى حادث مؤلم، بعدما سقطت لعبة السلاسل، ما أسفر عن إصابة عدد من الأطفال والشباب، بينهم 5 أشقاء، في مشهد أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمتواجدين بموقع الحادث.

وبحسب التفاصيل الأولية، وقع الحادث أثناء تشغيل اللعبة داخل منطقة الملاهي، حيث سقطت اللعبة بالموجودين عليها، لتسفر عن إصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات وجروح قطعية، استدعت نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات والفحوصات والرعاية الطبية اللازمة.

ومع وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى، وسط حالة من القلق بين أسر الأطفال الذين كانوا يستمتعون بوقتهم داخل مركز الشباب قبل أن تتحول الرحلة إلى مأساة.

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الإصابات ونقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وقاد التعامل الإسعافي الدكتور محمد طنطاوي، نائب مدير إقليم القناة وسيناء بهيئة الإسعاف المصرية ومدير نموذج إسعاف الإسماعيلية، حيث جرى التعامل مع الحالات ونقلها لتلقي الرعاية الطبية.