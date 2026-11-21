تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ عوض الفردي، متسابق برنامج «دولة التلاوة»، في أحدث ظهور له، مرتديًا ملابس الإحرام، متجهًا لأداء العمرة، أثناء تلاوته آيات من القرآن الكريم، وسط تفاعل واسع من المتابعين مع المقطع المتداول.

وظهر الشيخ عوض الفردي في الفيديو بصوت خاشع أثناء تلاوة القرآن الكريم، حيث حظي ظهوره باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا المقطع وأشادوا بعذوبة صوته وأدائه في التلاوة.

وحظي الشيخ عوض الفردي، أكبر متسابقي برنامج «دولة التلاوة»، بسلسلة من التكريمات تقديرًا لمسيرته الطويلة مع القرآن الكريم، وما قدمه من نموذج ملهم في حب كتاب الله والارتباط بتلاوته وأحكامه، رغم بلوغه 91 عامًا.

التكريمات الثلاثة

وجاءت التكريمات الثلاثة من جهات مختلفة، احتفاءً بمسيرته وتقديرًا لمكانته، حيث أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري تخصيص مسار خاص له ومقعد ضيف شرف دائم في برنامج «دولة التلاوة» خلال الموسم الحالي.



عضوية نقابة الموسيقيين

كما قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، منحه عضوية نقابة الموسيقيين، مع تقديم مختلف أوجه الدعم له.

وأبدى الفنان مصطفى كامل إعجابه بالشيخ عوض الفردي، البالغ من العمر 91 عاما، مشيدا بقدرته على تلاوة آيات القرآن الكريم وإتقان أحكام الترتيل رغم تقدمه في العمر، مؤكدًا أن المشهد الذي ظهر خلال البرنامج كان من أكثر المشاهد التي تركت أثرا عميقا في نفسه.

ووجه نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدكتور أحمد الدمنهوري، رئيس لجنة البحيرة بالنقابة، بالتواصل مع الشيخ عوض الفردي والتنسيق لدعوته للحصول على عضوية النقابة، بما يتيح لها تقديم مختلف أوجه الدعم والخدمات التي يمكن توفيرها له.

منح الشيخ عوض الفردي العضوية الشرفية لنقابة القراء

وفي لفتة تقدير لمسيرته القرآنية، أعلن الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، منح الشيخ عوض الفردي العضوية الشرفية لنقابة القراء، على أن يتم ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة السبت المقبل.

وتعكس هذه التكريمات حالة التقدير التي حظي بها الشيخ عوض الفردي، الذي أثبت أن العطاء في رحاب القرآن الكريم لا تحده سنوات العمر، وأن الإخلاص لكتاب الله يظل مصدر إلهام وتقدير في كل المراحل.