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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تقديرًا لرحلته مع القرآن.. الشيخ عوض الفردي ضيف شرف دائم في «دولة التلاوة»

الشيخ عوض الفردي
الشيخ عوض الفردي
محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إننا نريد أن نخصص مساراً خاصاً لمولانا الشيخ عوض الفردي، مشيراً إلى أنه خارج المنافسة.

قائمة الشرف من أصدقاء دولة التلاوة

وأضاف «الأزهري»، خلال انطلاق الموسم الثاني من «دولة التلاوة»، قائلاً: «يشرفني أن أعلن بأن مولانا الشيخ عوض أول من يسجل اسمهم في سجل وقائمة الشرف من أصدقاء دولة التلاوة، وأن يكون ضيفاً دائماً معنا في كل الحلقات، نسعد بتشريفه ووجوده معنا ويشاركنا في معايشة هذا الحدث السعيد والعظيم».

وتابع وزير الأوقاف: «ولذلك استثناءً نعلن أن مولانا الشيخ عوض خارج المنافسة، له مسار خاص به، وأنه ينزل ضيف شرف علينا في كل حلقات دولة التلاوة ونتشرف بوجوده معنا إن شاء الله».

موعد عرض حلقات برنامج «دولة التلاوة»

يُعرض الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليكون الجمهور على موعد مع رحلة جديدة لاكتشاف المواهب الواعدة في تلاوة القرآن الكريم.

أنا لا أمتلك جهاز تلفزيون في منزلي

وقال الشيخ عوض الفردي، في تصريحات صحفية، إنه من مواليد عام 1949، وإنه علم بمسابقة «دولة التلاوة» من تلميذه الشيخ أحمد عامر، الذي أخبره بالمسابقة وتولى تقديمه للمشاركة في الموسم الثاني، مشيرًا إلى أنه لم يتابع الموسم الأول، لأنه لا يمتلك جهاز تلفزيون في منزله.

تربيت يتيماً وعملت في الزراعة

وأضاف أنه عمل مقيم شعائر في أحد المساجد لأكثر من 50 عامًا، موضحًا أنه نشأ يتيمًا ولم يجد من يتابعه في حفظ القرآن الكريم، وهو ما جعله يستغرق وقتًا طويلًا في إتمام الحفظ، خاصة في ظل ظروف المعيشة الصعبة التي اضطرته للعمل في الزراعة لتوفير احتياجاته.

وتابع الشيخ عوض الفردي أنه شعر بالتعب من العمل، فعاد مرة أخرى إلى الكُتّاب لاستكمال رحلته مع حفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه كان يختم المصحف كاملًا مرة كل يومين، ويخصص نحو 6 ساعات يوميًا لقراءة كتب أحكام التلاوة والقراءات.

أستمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل

وعن القراء الذين تأثر بهم، كشف أن الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد عبدالعزيز حصان من أكثر القراء الذين يحب الاستماع إليهم، مؤكدًا إعجابه الشديد بأداء الشيخ مصطفى إسماعيل، قائلًا إنه يعيش مع الآيات منذ بداية الاستعاذة، ويتدبر أداءه من لحظة قوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القرآن الكريم يمثل محور حياته، مشيرًا إلى أنه افتتح كُتّابًا حاليًا، ويواصل تحفيظ كتاب الله للنشء والأجيال الجديدة، حتى ينقل إليهم ما أفنى سنوات عمره في تعلمه وإتقانه.


 

عوض الفردي الشيخ عوض الفردي دولة التلاوة وزير الأوقاف الموسم الثاني

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