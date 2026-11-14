وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦، مع ماركو دوريتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك على هامش أعمال منتدى صير بني ياس المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الارتقاء بالشراكة المصرية الصربية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.