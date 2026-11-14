القوات اليمنية تتصدى لهجوم حوثي في لحج.. وغارات على مواقع المسلحين



أعلنت القوات الحكومية اليمنية، السبت، التصدي لهجوم شنته جماعة مسلحي (الحوثيين) في محافظة لحج جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع تقارير عن غارات جوية استهدفت تعزيزات للجماعة في محافظة تعز المجاورة، في تطور يعكس استمرار التوتر العسكري على أكثر من جبهة في اليمن.



ونقلت وسائل إعلام، عن قوات العمالقة الحكومية قولها إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من إحباط الهجوم.

ونشرت القوات، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، مقطعاً مصوراً قالت إنه يوثق فرار عناصر من الجماعة عقب التصدي للهجوم، من دون أن تتوافر تفاصيل مستقلة بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الاشتباكات.

أفادت وسائل إعلام متفرقة، بأن مناطق الساحل الغربي لليمن، إلى جانب محافظات تعز ولحج ومأرب والجوف، تشهد تصعيداً عسكرياً منذ يونيو الماضي، مع اتساع رقعة المواجهات خلال الأشهر الأخيرة.

وفي سياق متصل، تحدثت قناة "سبأ" الحكومية عن غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية لجماعة الحوثي في محافظة تعز المجاورة، من دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن موقع الضربات أو نتائجها.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل في اليمن، أسفر عن نزوح أكثر من 340 ألف شخص منذ أغسطس الماضي، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، ما يضيف أعباء إنسانية جديدة إلى الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة، الصادرة في 10 نوفمبر، إلى أن عدد النازحين منذ الأول من أغسطس بلغ نحو 333 ألف شخص، فيما تجاوز العدد الإجمالي للنازحين منذ بدء التصعيد في يونيو 334 ألفاً. وتتصدر محافظة تعز قائمة المناطق التي تستضيف النازحين بنحو 141 ألف شخص، تليها لحج بنحو 84 ألفاً، ثم عدن بنحو 66 ألفاً.