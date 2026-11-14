مدافع البنك الأهلي: الاستقرار الإداري والمالي أحد أسباب تألقي في النادي

أكد محمود الجزار مدافع البنك الأهلي الحالي والنادي الأهلي السابق، أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في تألقه بشكل لافت للنظر على مدار المواسم الماضية، أهمها نادي مستقر، مجلس إدارة على أعلى مستوى، أجهزة فنية قوية ومحترمة، وقائمة لاعبين بها أقوى وأهم النجوم، مضيفًا: الحمد لله هذا خامس موسم لي مع البنك الأهلي، الجميع يتحدث عن المستوى الجيد الذي أقدمه وعن التطور الكبير الذي حدث في مستواي

وأضاف "الجزار" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نادي البنك الأهلي من أحسن الأندية المتواجدة في مصر حاليًا، كل شيء متوافر من قبل اللواء أشرف نصار وأستاذ محمد عبد المنعم، وهذا ما يساعدني ويساعد اللاعبين على التركيز في كرة القدم فقط وإخراج أفضل ما لديهم لصالح الفريق.

وتابع لاعب الأهلي السابق: الاستقرار المادي والإداري مع وجود ظهير جماهيري هي أشياء مهمة لنجاح أي تجربة لنادي أو لاعب، أن تتواجد في مكان مستقر إداريًا وتتوافر فيه كل الإمكانيات المادية بجانب وجود جماهير خلفك، فهذا يساعدك في عملك كثيرًا، والدليل انظر كيف تتحدث الجماهير عن لاعبي الأندية الشعبية، وكيف تكون لهم فرص أكثر في المنتخب والظهور الإعلامي، كل شيء له مميزات وعيوب.

وواصل: دائمًا ما نواجه سوء توفيق في بدايات الدوري، لكننا ننجح في تخطى الأمر وتقديم مستويات كبيرة، حاليًا الفارق مع أصحاب المركزين الرابع والخامس 3 نقاط فقط، يعني مباراة واحدة أو فوز واحد يدخلك وسط الكبار إن شاء الله.

واختتم محمود الجزار حديثه: هدفنا كلاعبين وجهاز فني بقيادة كابتن أيمن الرمادي وعاصم صلاح في الموسم الحالي هو التواجد ضمن الستة الكبار مع نهاية الدور الأول، وكذلك الظهور بشكل قوي في بطولتي كأس مصر وكأس العاصمة والوصول لأبعد نقطة فيهما، عندنا جهاز فني على أعلى مستوى، عندنا استقرار إداري ومالي، عندنا كل حاجة تجعلنا موجودين في مكانة تليق باسم نادي البنك الأهلي.