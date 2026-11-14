ديانج ينتظر عرضاً من الدوري التركي قبل حسم موقفه من الأهلي | خاص

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة في ملف مستقبل المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق فالنسيا الإسباني، في ظل الأنباء المتزايدة حول إمكانية عودته إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة.

خاص| ديانج ينتظر عرضاً من الدوري التركي قبل حسم موقفه من الأهلي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن ديانج قرر تأجيل حسم موقفه من العودة إلى الأهلي في الوقت الحالي، كما استبعد الدخول في مفاوضات مع نادي بيراميدز، لحين اتضاح موقف العرض المنتظر من الدوري التركي.

وأوضح أن نادي كوجالي سبور التركي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع لاعب الوسط المالي، وسط ترقب من جانب ديانج لمعرفة مدى جدية المفاوضات وإمكانية تحويل الاهتمام إلى عرض رسمي يمنحه فرصة خوض تجربة جديدة في الملاعب التركية.

وأضاف المصدر أن العرض التركي يتصدر حسابات ديانج خلال الفترة الحالية، حيث يفضل الانتظار لحين حسم موقف انتقاله إلى كوجالي سبور، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله والعودة إلى الدوري المصري.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يظل الخيار الأول أمام ديانج حال تعثر انتقاله إلى الدوري التركي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمنح القلعة الحمراء الأفضلية على بيراميدز، في ظل رغبته في العودة مجددًا وارتداء القميص الأحمر.