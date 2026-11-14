قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن شحاتة يفتح النار على خوان بيزيرا: أول ما شم ريحة القرش ساب الزمالك
علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو
البنتاجون يسحب 12 طائرة من قاعدة جوية في سوفولك.. ما السبب؟
متحدث اللجنة المصرية: أطفال غزة يواجهون البرد داخل خيام متهالكة
أبرزها طب القلوب ودوائها.. حكم الصلاة على النبي بالصيغ الجديدة
سهيل دياب: نتنياهو يوظف التصعيد العسكري لـ إفشال تشكيل حكومة أيزنكوت
الهجرة إلى كندا 2026.. 192دعوة جديدة تفتح الطريق أمام الحصول على الإقامة الدائمة
نظر دعوى بطلان إجراءات إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.. اليوم
أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم
الأسنان تعلن مواعيد بدء تسجيل قيد دفعة 2025 وإجراءات تسليم الملفات
عايزين اعتذار للشعب.. فاتن عبد المعبود تصعد هجومها على رمضان والعوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

قاعدة لاكنهيث الجوية
قاعدة لاكنهيث الجوية
محمود نوفل

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعمل مع القوات الجوية الأمريكية للتحقيق في ظهور طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن صافرات الإنذار دوت في قاعدة عسكرية بريطانية للمرة ثانية خلال المساء.

وتشير التقارير الأولية إلى أن صفارات الإنذار الطارئة قد دوت في عدة منشآت عسكرية أمريكية في المملكة المتحدة، بما في ذلك قاعدة راف ميلدنهال، مع تزايد المخاوف بشأن تهديد محتمل للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.

ووفقاً للمعلومات الأولية، تم وضع قاعدة راف ميلدنهال وقاعدة راف لاكنهيث تحت الإغلاق، بينما تم رفع حالة الحماية للقوات (FPCON) في المنشآت العسكرية الأمريكية في بريطانيا إلى مستوى دلتا، وهو أعلى مستوى إنذار أمني.

ومن جانبها ؛ ذكرت القوات الجوية الأمريكية إنها ردت على نشاط مشبوه لطائرات بدون طيار غير مصرح به فوق قاعدة الرئيسية الجوية لاكنيث في سفولك هذه الليلة.

وفقًا لـ BBC ؛ لم يتأثر أي منشأة أو طائرة أو أفراد.


وتعد القاعدة الرئيسية الجوية لاكنيث هي مقر الجناح القتالي 48 للقوات الجوية الأمريكية، “جناح الحرية” وهي الأكبر في أوروبا حيث تضم نحو 7000 فرد في الخدمة الفعلية و أربعة أسراب قتالية جاهزة للقتال.

قاعدة لاكنهيث الجوية القوات الأمريكية ببريطانيا وزارة الدفاع البريطانية القوات الجوية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

حسام وصلاح

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن محمد صلاح ورحيل حسام حسن

محمد مجدي افشة

تحرك مفاجئ من الأهلي لحسم ملف تجديد عقد أفشة

ترشيحاتنا

عقوبة التشهير

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التشهير في القانون المصري

التسول الإلكتروني

عقوبة التسول الإلكتروني والنصب على المواطنين.. الحبس والغرامة في انتظار المخالفين

رضا فرحات

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تفتح الطريق أمام حل أزمة الدهابة

بالصور

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد