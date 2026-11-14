طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعمل مع القوات الجوية الأمريكية للتحقيق في ظهور طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن صافرات الإنذار دوت في قاعدة عسكرية بريطانية للمرة ثانية خلال المساء.

وتشير التقارير الأولية إلى أن صفارات الإنذار الطارئة قد دوت في عدة منشآت عسكرية أمريكية في المملكة المتحدة، بما في ذلك قاعدة راف ميلدنهال، مع تزايد المخاوف بشأن تهديد محتمل للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.

ووفقاً للمعلومات الأولية، تم وضع قاعدة راف ميلدنهال وقاعدة راف لاكنهيث تحت الإغلاق، بينما تم رفع حالة الحماية للقوات (FPCON) في المنشآت العسكرية الأمريكية في بريطانيا إلى مستوى دلتا، وهو أعلى مستوى إنذار أمني.

ومن جانبها ؛ ذكرت القوات الجوية الأمريكية إنها ردت على نشاط مشبوه لطائرات بدون طيار غير مصرح به فوق قاعدة الرئيسية الجوية لاكنيث في سفولك هذه الليلة.

وفقًا لـ BBC ؛ لم يتأثر أي منشأة أو طائرة أو أفراد.



وتعد القاعدة الرئيسية الجوية لاكنيث هي مقر الجناح القتالي 48 للقوات الجوية الأمريكية، “جناح الحرية” وهي الأكبر في أوروبا حيث تضم نحو 7000 فرد في الخدمة الفعلية و أربعة أسراب قتالية جاهزة للقتال.