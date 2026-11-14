قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استنفار في البيت الأبيض.. شلل الطيران الأمريكي يستدعي وزيري الدفاع والأمن الداخلي
نتيجة انتخابات نادي المنيا الرياضي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد 2026
واشنطن في صدمة.. إدارة الطيران الأمريكية لا تعرف سبب توقف الرحلات الجوية
هل تُغير نتائج الانتخابات الأمريكية مصير النظام الإيراني؟.. باحث سياسي يوضح
حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات.. دار الإفتاء تجيب
بنتياجا EWB Azure موديل 2026.. فخامة بنتلي بقوة 542 حصان
علامات تظهر على الجلد تكشف الإصابة بالسكري مبكرًا.. تغيرات تستحق الانتباه .. كيف تحمي نفسك من ارتفاع السكر؟
تعطل 10 آلاف رحلة.. شلل المطارات والرحلات الجوية في أمريكا
فخري الفقي يفجر مفاجأة بشأن 112 مليون متر من أراضي الدولة: لا بيع ولا تفريط
‏أمريكا .. 12 مفقودا في اصطدام ناقلة بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي
وزير الأمن القومي الأمريكي بعد توقف حركة الطيران : لا داعي للقلق
علي ماهر: أشكر مدربي الدوري الممتاز.. ومحمد صلاح قدوة للكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

علامات تظهر على الجلد تكشف الإصابة بالسكري مبكرًا.. تغيرات تستحق الانتباه .. كيف تحمي نفسك من ارتفاع السكر؟

علامات السكري على الجلد
علامات السكري على الجلد
أسماء عبد الحفيظ

لا تبدأ الإصابة بمرض السكري دائمًا بالعطش الشديد وكثرة التبول، فقد تظهر بعض العلامات المبكرة على الجلد، وتكون أحيانًا مؤشرًا على وجود مقاومة للإنسولين أو اضطراب في مستويات السكر بالدم. وتساعد معرفة هذه التغيرات على الانتباه للمشكلة وإجراء الفحوصات اللازمة قبل حدوث مضاعفات.

علامات السكري على الجلد

ويمكن أن يؤثر ارتفاع السكر في الدم على الجلد والأوعية الدموية والأعصاب، لذلك تظهر لدى بعض المصابين بالسكري تغيرات جلدية تستحق الانتباه، خاصة إذا ظهرت بصورة مفاجئة أو استمرت لفترة طويلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

علامات السكري على الجلد

علامات السكري على الجلد

1. اسمرار الرقبة وتحت الإبط

يُعد ظهور بقع داكنة وسميكة في منطقة الرقبة أو تحت الإبط وبين الفخذين من العلامات التي قد ترتبط بمقاومة الإنسولين.

وتُعرف هذه الحالة باسم الشواك الأسود، وتتميز بأن الجلد يصبح أكثر سمكًا وذا ملمس مخملي، وقد تظهر هذه البقع لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو السكري من النوع الثاني.

ولا يعني ظهور الاسمرار بالضرورة الإصابة بالسكري، لكنه يستدعي تقييمًا طبيًا لمعرفة السبب.

2. ظهور بقع بنية على الساقين

قد تظهر بقع دائرية أو بيضاوية بنية أو حمراء على الساقين، خاصة أمام عظمة الساق، وتُعرف هذه الحالة باعتلال الجلد السكري.

وترتبط هذه التغيرات بتأثر الأوعية الدموية الصغيرة، وغالبًا لا تسبب ألمًا أو حكة، وقد يخلط البعض بينها وبين آثار الكدمات القديمة.

3. جفاف الجلد والحكة المستمرة

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر إلى زيادة فقدان السوائل من الجسم، وهو ما يساهم في جفاف الجلد والشعور بالحكة.

وقد تظهر الحكة بصورة أكبر في الساقين والقدمين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو تأثر الأعصاب.

لكن الحكة وحدها لا تعني الإصابة بالسكري، فقد تنتج عن الحساسية أو الإكزيما أو جفاف الطقس.

4. تكرار الالتهابات الجلدية والفطرية

تكرار الإصابة بالفطريات أو الدمامل والتهابات بصيلات الشعر قد يكون من العلامات المرتبطة بارتفاع السكر في الدم.

فزيادة مستويات الجلوكوز قد تساعد بعض أنواع البكتيريا والفطريات على النمو، كما قد تؤثر على قدرة الجسم على مقاومة العدوى والتعافي منها.

وتظهر بعض الالتهابات في المناطق الدافئة والرطبة، مثل ثنايا الجلد وبين أصابع القدم.

5. زيادة سماكة الجلد وتصلبه

قد يعاني بعض مرضى السكري من تغيرات في ملمس الجلد، فيصبح أكثر سماكة أو شدًا، وقد تظهر صعوبة في تحريك مفاصل الأصابع بصورة طبيعية في بعض الحالات.

وترتبط بعض هذه التغيرات باضطرابات تحدث في الأنسجة مع استمرار ارتفاع السكر لفترات طويلة.

كيف تتأكدين من الإصابة بالسكري؟

علامات السكري على الجلد

لا يمكن تشخيص مرض السكري من خلال العلامات الجلدية وحدها، لأن هذه التغيرات قد تحدث لأسباب صحية مختلفة.

ويحتاج الأمر إلى مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات المناسبة، ومنها تحليل السكر الصائم وتحليل السكر التراكمي، الذي يساعد على معرفة متوسط مستويات السكر خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

كيف تحمين نفسك من ارتفاع السكر؟

يساعد الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام وتقليل المشروبات المحلاة والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة على تحسين حساسية الجسم للإنسولين.

كما يُنصح بتناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، والاهتمام بالفحوصات الدورية، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري.

السكري أعراض مرض السكري علامات السكري على الجلد الإنسولين مقاومة الإنسولين الشواك الأسود ارتفاع السكر في الدم كيف تتأكدين من الإصابة بالسكري كيف تحمين نفسك من ارتفاع السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

حسام وصلاح

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن محمد صلاح ورحيل حسام حسن

ترشيحاتنا

درة

فستان غريب.. درة تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بذور الشيا

بذور الشيا.. غذاء خارق أم مجرد ضجة إعلامية؟.. 4 فوائد تجعلها كنزا صحيا

التدخين

دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد