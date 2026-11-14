علامات تظهر على الجلد تكشف الإصابة بالسكري مبكرًا.. تغيرات تستحق الانتباه .. كيف تحمي نفسك من ارتفاع السكر؟

لا تبدأ الإصابة بمرض السكري دائمًا بالعطش الشديد وكثرة التبول، فقد تظهر بعض العلامات المبكرة على الجلد، وتكون أحيانًا مؤشرًا على وجود مقاومة للإنسولين أو اضطراب في مستويات السكر بالدم. وتساعد معرفة هذه التغيرات على الانتباه للمشكلة وإجراء الفحوصات اللازمة قبل حدوث مضاعفات.

علامات السكري على الجلد

ويمكن أن يؤثر ارتفاع السكر في الدم على الجلد والأوعية الدموية والأعصاب، لذلك تظهر لدى بعض المصابين بالسكري تغيرات جلدية تستحق الانتباه، خاصة إذا ظهرت بصورة مفاجئة أو استمرت لفترة طويلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

علامات السكري على الجلد

علامات السكري على الجلد

1. اسمرار الرقبة وتحت الإبط

يُعد ظهور بقع داكنة وسميكة في منطقة الرقبة أو تحت الإبط وبين الفخذين من العلامات التي قد ترتبط بمقاومة الإنسولين.

وتُعرف هذه الحالة باسم الشواك الأسود، وتتميز بأن الجلد يصبح أكثر سمكًا وذا ملمس مخملي، وقد تظهر هذه البقع لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو السكري من النوع الثاني.

ولا يعني ظهور الاسمرار بالضرورة الإصابة بالسكري، لكنه يستدعي تقييمًا طبيًا لمعرفة السبب.

2. ظهور بقع بنية على الساقين

قد تظهر بقع دائرية أو بيضاوية بنية أو حمراء على الساقين، خاصة أمام عظمة الساق، وتُعرف هذه الحالة باعتلال الجلد السكري.

وترتبط هذه التغيرات بتأثر الأوعية الدموية الصغيرة، وغالبًا لا تسبب ألمًا أو حكة، وقد يخلط البعض بينها وبين آثار الكدمات القديمة.

3. جفاف الجلد والحكة المستمرة

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر إلى زيادة فقدان السوائل من الجسم، وهو ما يساهم في جفاف الجلد والشعور بالحكة.

وقد تظهر الحكة بصورة أكبر في الساقين والقدمين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو تأثر الأعصاب.

لكن الحكة وحدها لا تعني الإصابة بالسكري، فقد تنتج عن الحساسية أو الإكزيما أو جفاف الطقس.

4. تكرار الالتهابات الجلدية والفطرية

تكرار الإصابة بالفطريات أو الدمامل والتهابات بصيلات الشعر قد يكون من العلامات المرتبطة بارتفاع السكر في الدم.

فزيادة مستويات الجلوكوز قد تساعد بعض أنواع البكتيريا والفطريات على النمو، كما قد تؤثر على قدرة الجسم على مقاومة العدوى والتعافي منها.

وتظهر بعض الالتهابات في المناطق الدافئة والرطبة، مثل ثنايا الجلد وبين أصابع القدم.

5. زيادة سماكة الجلد وتصلبه

قد يعاني بعض مرضى السكري من تغيرات في ملمس الجلد، فيصبح أكثر سماكة أو شدًا، وقد تظهر صعوبة في تحريك مفاصل الأصابع بصورة طبيعية في بعض الحالات.

وترتبط بعض هذه التغيرات باضطرابات تحدث في الأنسجة مع استمرار ارتفاع السكر لفترات طويلة.

كيف تتأكدين من الإصابة بالسكري؟

علامات السكري على الجلد

لا يمكن تشخيص مرض السكري من خلال العلامات الجلدية وحدها، لأن هذه التغيرات قد تحدث لأسباب صحية مختلفة.

ويحتاج الأمر إلى مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات المناسبة، ومنها تحليل السكر الصائم وتحليل السكر التراكمي، الذي يساعد على معرفة متوسط مستويات السكر خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

كيف تحمين نفسك من ارتفاع السكر؟

يساعد الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام وتقليل المشروبات المحلاة والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة على تحسين حساسية الجسم للإنسولين.

كما يُنصح بتناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، والاهتمام بالفحوصات الدورية، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري.