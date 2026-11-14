قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استنفار في البيت الأبيض.. شلل الطيران الأمريكي يستدعي وزيري الدفاع والأمن الداخلي
نتيجة انتخابات نادي المنيا الرياضي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد 2026
واشنطن في صدمة.. إدارة الطيران الأمريكية لا تعرف سبب توقف الرحلات الجوية
هل تُغير نتائج الانتخابات الأمريكية مصير النظام الإيراني؟.. باحث سياسي يوضح
حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات.. دار الإفتاء تجيب
بنتياجا EWB Azure موديل 2026.. فخامة بنتلي بقوة 542 حصان
علامات تظهر على الجلد تكشف الإصابة بالسكري مبكرًا.. تغيرات تستحق الانتباه .. كيف تحمي نفسك من ارتفاع السكر؟
تعطل 10 آلاف رحلة.. شلل المطارات والرحلات الجوية في أمريكا
فخري الفقي يفجر مفاجأة بشأن 112 مليون متر من أراضي الدولة: لا بيع ولا تفريط
‏أمريكا .. 12 مفقودا في اصطدام ناقلة بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي
وزير الأمن القومي الأمريكي بعد توقف حركة الطيران : لا داعي للقلق
علي ماهر: أشكر مدربي الدوري الممتاز.. ومحمد صلاح قدوة للكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي ماهر: أشكر مدربي الدوري الممتاز.. ومحمد صلاح قدوة للكرة المصرية

علي ماهر
علي ماهر
رباب الهواري

وجه علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة شكر وتقدير إلى مدربي أندية الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيدًا بالدور الذي يقومون به في تطوير اللاعبين وتجهيزهم لتمثيل المنتخب الوطني.


علي ماهر يشيد بمدربي الدوري المصري
وأكد المدير الفني لمنتخب مصر تقديره لجميع مدربي الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه ينتمي إلى هذه المنظومة ويعرف جيدًا حجم المجهود والتضحيات التي يقدمونها من أجل تطوير مستوى اللاعبين.
وقال علي ماهر في تصريحاته عقب المباراة: «بشكر مدربي الدوري المصري كلهم لأن أنا واحد منهم، كلهم مجتهدين وبيتعبوا وبيشقوا، وبشكرهم إنهم بيطلعولنا منتج محترم».
فلسفة علي ماهر مع منتخب مصر
وتحدث المدير الفني عن أفكاره الفنية والطريقة التي يسعى لتطبيقها مع المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هدفه الأساسي يتمثل في تقديم كرة هجومية قوية، مع الحفاظ على الشراسة الدفاعية والضغط على المنافسين.
وأوضح أن منتخب مصر ظهر بالشكل الذي يريده خلال الشوط الأول، بعدما نجح اللاعبون في تنفيذ التعليمات وخلق كثافة هجومية داخل منطقة جزاء المنافس.
وأضاف: «هدفي إننا نهاجم بشراسة وندافع بشراسة، وده اللي حصل في الشوط الأول، وكان هدفنا إننا نخلص الماتش».
وأشار إلى اعتماده على لاعب وسط دفاعي واحد أمامه ثنائي هجومي، موضحًا أن نزول مروان عطية ساعد الفريق على الاحتفاظ بالكرة والسيطرة على منطقة وسط الملعب والتحكم في إيقاع اللعب.
وشدد علي ماهر على رغبته في ظهور منتخب مصر بصورة هجومية قوية، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على تسجيل ثلاثة وأربعة وخمسة أهداف أمام مختلف المنافسين.
علي ماهر: محمد صلاح قدوة للكرة المصرية
وأشاد المدير الفني بقائد المنتخب محمد صلاح، نجم ليفربول، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا مميزًا للاعب المصري، سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية.
وقال: «محمد صلاح قدوة وأحسن حاجة حصلت في الكرة المصرية، ده لاعب مختلف وعنده قدرات كبيرة، وبعيدًا عن الحتة الفنية عنده أخلاق عالية».
باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع
واختتم علي ماهر تصريحاته بالتأكيد على أن الانضمام إلى المنتخب الوطني متاح أمام جميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن الاختيارات تعتمد على مستوى اللاعب وتأثيره الإيجابي مع فريقه، إلى جانب الالتزام والانضباط.
واستشهد المدير الفني بضم محمود ممدوح، موضحًا أن اللاعب حصل على فرصته بسبب تألقه ووجود إضافة فنية يستطيع تقديمها للمنتخب، مؤكدًا أن معيار الاختيار سيكون العطاء داخل الملعب دون استثناء أي لاعب.

علي ماهر منتخب مصر دورى أورا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

حسام وصلاح

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن محمد صلاح ورحيل حسام حسن

ترشيحاتنا

سوق القاهرة السينمائي

اليوم.. انطلاق سوق القاهرة السينمائي بمشاركة أكثر من 22 جهة إنتاج ومؤسسة داعمة

وفاة والدة المايسترو أمير عبد المجيد.. ومصطفى كامل: الله يصبر صديقي العزيز

وفاة والدة المايسترو أمير عبد المجيد.. ومصطفى كامل: الله يرحمها ويصبر صديقي العزيز

حلقة عزة لبيب

عزة لبيب تكشف كواليس بداياتها مع فؤاد المهندس بالمسرح وأحمد زكي في السينما

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد