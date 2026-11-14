علي ماهر: أشكر مدربي الدوري الممتاز.. ومحمد صلاح قدوة للكرة المصرية

وجه علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة شكر وتقدير إلى مدربي أندية الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيدًا بالدور الذي يقومون به في تطوير اللاعبين وتجهيزهم لتمثيل المنتخب الوطني.



علي ماهر يشيد بمدربي الدوري المصري

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر تقديره لجميع مدربي الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه ينتمي إلى هذه المنظومة ويعرف جيدًا حجم المجهود والتضحيات التي يقدمونها من أجل تطوير مستوى اللاعبين.

وقال علي ماهر في تصريحاته عقب المباراة: «بشكر مدربي الدوري المصري كلهم لأن أنا واحد منهم، كلهم مجتهدين وبيتعبوا وبيشقوا، وبشكرهم إنهم بيطلعولنا منتج محترم».

فلسفة علي ماهر مع منتخب مصر

وتحدث المدير الفني عن أفكاره الفنية والطريقة التي يسعى لتطبيقها مع المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هدفه الأساسي يتمثل في تقديم كرة هجومية قوية، مع الحفاظ على الشراسة الدفاعية والضغط على المنافسين.

وأوضح أن منتخب مصر ظهر بالشكل الذي يريده خلال الشوط الأول، بعدما نجح اللاعبون في تنفيذ التعليمات وخلق كثافة هجومية داخل منطقة جزاء المنافس.

وأضاف: «هدفي إننا نهاجم بشراسة وندافع بشراسة، وده اللي حصل في الشوط الأول، وكان هدفنا إننا نخلص الماتش».

وأشار إلى اعتماده على لاعب وسط دفاعي واحد أمامه ثنائي هجومي، موضحًا أن نزول مروان عطية ساعد الفريق على الاحتفاظ بالكرة والسيطرة على منطقة وسط الملعب والتحكم في إيقاع اللعب.

وشدد علي ماهر على رغبته في ظهور منتخب مصر بصورة هجومية قوية، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على تسجيل ثلاثة وأربعة وخمسة أهداف أمام مختلف المنافسين.

علي ماهر: محمد صلاح قدوة للكرة المصرية

وأشاد المدير الفني بقائد المنتخب محمد صلاح، نجم ليفربول، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا مميزًا للاعب المصري، سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية.

وقال: «محمد صلاح قدوة وأحسن حاجة حصلت في الكرة المصرية، ده لاعب مختلف وعنده قدرات كبيرة، وبعيدًا عن الحتة الفنية عنده أخلاق عالية».

باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع

واختتم علي ماهر تصريحاته بالتأكيد على أن الانضمام إلى المنتخب الوطني متاح أمام جميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن الاختيارات تعتمد على مستوى اللاعب وتأثيره الإيجابي مع فريقه، إلى جانب الالتزام والانضباط.

واستشهد المدير الفني بضم محمود ممدوح، موضحًا أن اللاعب حصل على فرصته بسبب تألقه ووجود إضافة فنية يستطيع تقديمها للمنتخب، مؤكدًا أن معيار الاختيار سيكون العطاء داخل الملعب دون استثناء أي لاعب.