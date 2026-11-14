فلايت أوير للطيران : إلغاء نحو 350 رحلة وتأخر 7800 أخرى في أمريكا

كشفت نيويورك تايمز نقلا عن خبراء فلايت أوير أن 7800 رحلة متأخرة وإلغاء نحو 350 حتى الساعة 4:45 مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.



فيما نقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يعتقد أن مشكلة الاتصالات التي أثرت على الملاحة ناجمة عن هجوم إلكتروني أو عمل إجرامي.



وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قراراً بوقف جميع الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة، وذلك بسبب مشكلات في الاتصالات، ونتيجةً لـ "ظروف استثنائية" و"دواعٍ تتعلق بالسلامة".

وجاء في تعميم أصدره مركز قيادة مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، الجمعة، والموجه إلى المطارات والطيارين: "بناءً على أمر من مركز قيادة إدارة الطيران الفيدرالية، تقرر وقف جميع الرحلات الجوية في كافة المطارات.

وأضاف التعميم : يجب أن يظل هذا الوقف سارياً حتى إشعار آخر، أما الرحلات الدولية القادمة فسيتم التعامل مع كل حالة منها على حدة".

وتابع : ولا يزال السبب الدقيق لهذا العطل غير معروف حتى الآن، رغم أن وزير النقل، شون دافي، أشار إلى أنه يتعلق بـ "مشكلة في الاتصالات".

وأمضت قائلا : ويعكف فنيو الإدارة حالياً على التحقيق في هذا الخلل، وسنوافيكم بأي مستجدات فور توفرها".

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز"، فإن هذا الإجراء الذي اتُخذ يوم الجمعة يمثل المرة الثانية التي توقف فيها إدارة الطيران الفيدرالية الرحلات الجوية على مستوى البلاد منذ أحداث 11 سبتمبر 2001.

وأظهرت بيانات حالة نظام المجال الجوي الوطني التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، في حوالي الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وجود أعطال في المعدات بمطاري "أوهير" و"ميدواي" في شيكاجو.