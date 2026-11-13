بعد فضـ.يحة جنسن هوانج.. أمريكا تحقق في اتهامات تجسس سيدة أعمال صينية لصالح بكين

قال وزير العدل الأمريكي ‌تود بلانش اليوم، إن وزارة العدل لم تتوصل بعد إلى استنتاج ⁠بشأن ما إذا كانت أليس هوانج، سيدة الأعمال الصينية التي كانت على علاقة غرامية مع الرئيس التنفيذي المستقيل ‌لشركة ⁠إنفيديا جنسن هوانج جاسوسة صينية أم لا.

أزمة رئيس شركة إنفيديا



وأضاف في مؤتمر ⁠صحفي إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يحقق في ⁠التقارير التي تفيد بأن أليس ⁠هوانج كانت تعمل لصالح الحكومة الصينية

وكان أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا بدء البحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة، عقب استقالة مؤسسها المشارك جنسن هوانج، على خلفية الكشف عن تورطه في علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين.



وكان هوانج، البالغ من العمر 63 عامًا، يتولى قيادة عملاق التكنولوجيا، الذي يؤدي دورًا محوريًا في تطوير الذكاء الاصطناعي، منذ تأسيس الشركة عام 1993.

وترك منصب الرئيس التنفيذي وتخلى عن عضويته في مجلس الإدارة بأثر فوري، فيما عُينت المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة.



وأعلن مجلس الإدارة أنه سيدرس ترشيحات من داخل الشركة وخارجها.

وفي ظل عدم وجود خطة معلنة لخلافة هوانج، لا يزال السباق على المنصب مفتوحًا أمام جميع المرشحين.