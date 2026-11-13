هادي فهمي يحذر من تفكك النظام العربي: الحوار والتهدئة ضرورة لمواجهة أزمات المنطقة

حذر الدكتور هادي فهمي، المفكر الاقتصادي والسياسي والرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة اليد، من تداعيات تراجع تماسك النظام الإقليمي العربي، مؤكدا أن أي توجه نحو تشكيل إطار خليجي منفصل عن المنظومة العربية؛ قد يفاقم حالة الانقسام ويؤثر سلبا على المصالح المشتركة للدول العربية.

الحفاظ على روابط التعاون

وأوضح فهمي، خلال لقائه بالإعلامي محمد موسى في برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن قوة المنطقة العربية ترتبط بمدى قدرتها على توحيد إمكاناتها والحفاظ على روابط التعاون بين دولها، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر والسعودية في دعم هذا التوجه، في ضوء ما يمتلكه البلدان من مقومات متنوعة.

ولفت إلى أن مصر تتمتع بقدرات بشرية وعسكرية وصناعية كبيرة، بينما تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات مالية واقتصادية مؤثرة، مؤكدا أن التكامل بين هذه الموارد يمثل فرصة لتعزيز قوة الدول العربية، في حين أن تفكك الروابط بينها لا يحقق مصالح شعوب المنطقة.

وثمن المفكر السياسي الجهود المصرية الرامية إلى احتواء الخلافات العربية وتقريب وجهات النظر بين الدول، مشيرا إلى حرص القاهرة على دعم الحوار والتفاهم وتقديم المساندة اللازمة للحفاظ على استقرار المنطقة وتماسك مواقفها.

ضبط النفس والابتعاد عن التصعيد

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، وصف “فهمي” التحديات التي تواجه الدول العربية بأنها بالغة التعقيد؛ في ظل تداخل الضغوط الداخلية والحسابات الإقليمية والدولية، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب الحكمة وضبط النفس والابتعاد عن التصعيد.

وأضاف أن استمرار المواجهات العسكرية وتبادل الضربات بين الأطراف المختلفة ينعكس سلبا على مصالح الشعوب العربية واستقرار دول المنطقة، داعيا إلى معالجة الخلافات من خلال الحوار والتفاهم، والبحث عن حلول سياسية تحول دون اتساع دائرة الصراعات.

الحفاظ على استقرار المنطقة

كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل الدعوة إلى التهدئة وتجنب الحروب والحفاظ على استقرار المنطقة؛ انطلاقا من خطورة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي قد تترتب على استمرار المواجهات.

وأعرب فهمي عن أمله في استجابة الأطراف المعنية لدعوات التهدئة، وتغليب لغة الحوار على المواجهة، بما يحافظ على مقدرات الشعوب العربية ويحد من مخاطر التصعيد، مؤكدا أن وحدة الصف العربي والتنسيق المشترك يمثلان محورين أساسيين للتعامل مع تحديات المرحلة الراهنة.